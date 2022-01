Caduta libera – Campionissimi: anticipazioni e ospiti dell’ultima puntata condotta da Gerry Scotti

Programmi TV

Gerry Scotti è pronto a condurre il quarto ed ultimo appuntamento dello speciale torneo che elegge il campione più forte di Caduta Libera. La quarta puntata del quiz a premi torna a fare compagnia agli telespettatori di Canale 5 cambiando giorno dela programmazione in prima serata, con la finale che si tiene il mercoledì e non più di giovedì. Il quarto appuntamento dello speciale Caduta libera – Campionissimi va infatti in onda questa sera mercoledì 5 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:30 circa e metterà in scena la sua finalissima.

Sopra le botole del gioco ci saranno ovviamente i tre campioni delle precedenti serate a sfidare sulla botola centrale il Campione in carica del gioco Michele Marchesi che dovrà vedersela anche con altri cinque campioni e con due vip agguerritissimi.

Non mancheranno poi gli ospiti che intratterranno i concorrenti in gioco, il pubblico in studio e quello da casa.

Caduta libera – Campionissimi: la finalissima del torneo

Lo speciale torneo dell’amato quiz di Canale5 si conclude con la quarta ed ultima puntata in onda mercoledì 5 gennaio 2022. Gerry Scotti a partire dalle ore 21:40 ritornerà al centro dello studio per condurre l’ultima appassionatne sfida tra i campionissimi di Caduta libera che eleggerà il Campionissimo 2021 di Caduta Libera.

Dopo le prime tre puntate hanno conquistato l’accesso alla finale il super campione Nicolò Scalfi che si è portato a casa 85mila euro, Maria Grazia Grimaldi che ha vinto il secondo appuntamento portandosi a casa poco più di 100mila euro, ed anche Christian Fregoni che saranno contrapposti a Michele Marchesi, posto sulla botola centrale a difendere il titolo di campione in carica del gioco contro altri 5 campioni del passato come Monica De Lisio, Gabriele Giorgio, Silvio Modesti, Edoardo Riva e Giovanni Trovato.

Caduta libera – Campionissimi: gli ospiti della finale

Anche durante l’appuntamento finale saranno ben dieci gli sfidanti del super campione che si posizioneranno intorno alla sua botola, tra i quali spicca la presenza di due ospiti di eccezione che gareggeranno per beneficenza. Prenderanno posto su altre due botole dello studio anche Aurora Ramazzotti insieme alla giornalista Alessandra Viero.

Ad allietare la puntata ci saranno anche le esibizioni divertenti ed emozionanti di alcuni ospiti d’eccezione come Amanda Lear, Cristiano Malgioglio, i Gemelli di Guidonia e Raul Cremona, rivela Tgcom.