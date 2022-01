Chi è Imma Battaglia, moglie di Eva Grimaldi: è stata una delle organizzatrici del primo Gay Pride ufficiale

Chi è

Imma Battaglia è un’attivista, politica italiana e tra i leader del movimento LGBT+. È sposata con Eva Grimaldi, concorrente attuale del Grande Fratello Vip ed ex di Gabriel Garko.

Imma Battaglia: attivista per i diritti LGBTQI+

È nata a Portici, in provincia di Napoli, il 28 marzo del 1960. Ha studiato matematica alla Facoltà di Napoli. Successivamente ha lavorato come sales manager dei mercati Utilities, Energy, PAC, PAL per un’azienda nel settore ICT. Nel 1994 è stata, insieme a Vladimir Luxuria, organizzatrice del primo Gay Pride ufficiale. Ma non solo. Nel 2000 infatti un’altra grande iniziativa: il World Gay Pride, che ha visto per la prima volta una grande partecipazione e solidarietà da parte degli eterosessuali.

Nel 2002 invece Imma Battaglia ha anche dato vita al Gay Village, uno dei più grandi eventi LGBT+.

Imma Battaglia

La conoscenza con Nichi Vendola, ex politico italiano, gli apre le strade nella politica: fu lui infatti a consigliare ad Imma Battaglia di intraprendere un percorso politico. La leader LGBTQI+ è stata inoltre eletta come consigliere comunale alle elezioni di Roma nel 2013. Ad oggi è una dirigente dell’azienda informatica Meware, ed è opinionista della versione italiana dell’Huffington Post.

Imma Battaglia e l’amore: relazioni passate ed Eva Grimaldi

Della vita privata dell’attivista ed ex politica non si sa molto. Come riportato da Donna Pop, quello che si sa è che ha avuto una relazione con Licia Nunez dal 2004 al 2010. L’attrice ed ex modella italiana aveva confessato durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip di aver avuto una relazione con la Battaglia ma che fosse poi terminata a causa del tradimento di quest’ultima con Eva Grimaldi. Questa sua confessione ha avuto una risposta dalla stessa Imma che ha detto in un tweet: “La verità ha mille volti, Licia Nunez, se vuoi raccontare la nostra storia allora raccontala tutta!”.

E l’amore con la sua compagna attuale

Dopo la fine della relazione con Licia Nunez, Imma Battaglia pare abbia trovato subito l’amore con Eva Grimaldi.

L’attrice ha ufficializzato la loro storia durante la partecipazione al reality L’Isola dei Famosi nel 2017. Inizialmente pare che le due non avessero nessuna intenzione di convolare a nozze, ma alla rivista Chi la Grimaldi nel 2018 aveva finalmente annunciato il loro matrimonio (tra i testimoni anche l’ex della Grimaldi, Gabriel Garko). Il loro amore, così intenso, ha avuto anche una grande e lunga dichiarazione da parte di Imma Battaglia, durante l’attuale edizione del reality Grande Fratello Vip, in diretta televisiva: “Quali parole posso dirti?

Io ti amo, non puoi capire quanto ti amo e cosa è stato vivere queste feste senza di te. Tu devi saperlo che chi ti trova, trova un tesoro. Io sono stata fortunata a trovarti e sono stati sfortunati quelli che ti hanno perso nella vita“.