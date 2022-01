Emma Marrone, su Instagram i complimenti all’ex fidanzato Stefano De Martino per il programma Bar Stella

Gossip

Stefano De Martino è alle prese con una nuova avventura televisiva, Bar Stella, e ha ottenuto i complimenti non solo dei suoi fan più affezionati ma anche della sua ex Emma Marrone.

Il successo di Stefano De Martino sembra ormai irrefrenabile, per la fortuna dei suoi fan; l’ex ballerino da qualche anno ha infatti intrapreso una nuova strada, quella della conduzione, e i programmi da lui curati hanno finora riscosso grande successo. Tra i suoi progetti più importanti non si può infatti dimenticare Stasera tutto è possibile, format in cui gruppi di star si sfidano in alcune prove di varia natura. Si tratta però di un contenuto già proposto in Rai da prima del suo esordio in tv – dal momento che le prime quattro edizioni sono state curate dal collega Amadeus.

Il vero banco di prova per De Martino è infatti arrivato proprio di recente, grazie a Bar Stella su Rai2; quest’ultimo è stato interamente curato dall’ex ballerino, che ha scelto anche il titolo proprio rifacendosi alla sua infanzia – essendo il nome del bar di suo nonno.

Un’avventura insomma più intima, per cui c’erano dunque grandi aspettative, soprattutto dal momento che gli indizi rilasciati prima dell’esordio del format promettevano uno spettacolo alquanto vario. Sembra però che tutto sia andato bene e che l’artista non abbia ricevuto solo il consenso dei fan, ma anche della sua ex fidanzata Emma Marrone.

Stefano De Martino: l’ex fidanzata Emma Marrone si dice orgogliosa di lui

Bar Stella è arrivato su Rai2 il 28 Dicembre in seconda serata; nonostante la particolare collocazione del programma, proprio tra le festività natalizie, ha riscosso grande successo proprio grazie alle ottime capacità di Stefano De Martino – che ormai ha ampiamente dimostrato di essere un ottimo padrone di casa.

Il suo nuovo progetto, di cui è autore a tutto tondo, non è dunque passato inosservato e perfino una delle sue ex ha avuto modo di complimentarsi con l’ex ballerino per l’esito delle puntate ad oggi andate in onda.

Come anticipato, si tratta di Emma Marrone che, mentre si trovava sul divano di casa, ne ha approfittato per condividere una storia su Instagram dicendosi orgogliosa dell’artista. Sembra insomma che nonostante i trascorsi, oggi tra i due ci sia un rapporto sereno e – dettaglio da non sottovalutare – anche molta stima.

Emma Marrone: il suo rapporto con Stefano De Martino

I due ex di Amici si sono conosciuti proprio nel programma di Maria De Filippi, nel corso della nona edizione del talent show di Canale5. I rapporti tra i due però non sono sempre stati sereni e i fan hanno assistito a diversi tira e molla tra Stefano ed Emma.

Proprio quando sembrava che per il loro amore ci fosse ancora speranza, il ballerino è stato travolto da un incredibile colpo di fulmine per Belén Rodriguez.

Quest’ultimo dettaglio, come si può immaginare, ha messo subito la parola fine alla relazione tra i due e la cantante ha più volte confessato di aver sofferto per la rottura. Sembra però ad oggi non ci sia più rancore tra i due e che ora i rapporti siano decisamente buoni. O almeno abbastanza sereni da consentire alla Marrone di fare pubblicamente i complimenti al suo ex.