Gianni Morandi ironizza sulla sua gaffe: “Il mio nuovo telefono per non combinare più guai”

Gossip

Per risollevarsi dopo una gaffe ci vuole davvero tanta ironia e su questo fronte Gianni Morandi sembra più che al sicuro. In questi giorni il cantante è finito al centro di una bufera mediatica a causa di un errore commesso proprio sui social, dove ha condiviso un video nel quale si poteva ascoltare in sottofondo la canzone che porterà al Festival di Sanremo 2022. Il contenuto, apparso per poco su Facebook, è stato subito rimosso ma ha rischiato di compromettere la sua partecipazione alla kermesse musicale.

Successivamente Morandi si è scusato sempre via social, ammettendo di averla fatta davvero grossa.

Nonostante tutto però gli autori del Festival hanno deciso di non intervenire contro l’artista, lasciando che si esibisca comunque con il brano scritto per lui da Jovanotti. Come anticipato però, Gianni non ha certo perso il senso dell’umorismo e, anzi, in queste ore è tornato sui social per scherzare sul suo errore quasi fatale.

Gianni Morandi mostra ai fan il nuovo telefono

L’unico modo per superare l’imbarazzo che segue uno scivolone è ironizzare in prima persona e sembra proprio che Gianni Morandi sia un vero e proprio maestro in questo. Dopo aver condiviso per errore il video incriminato, infatti, ha subito pensato a scusarsi e a spiegare cos’è successo, ma non è riuscito a far a meno di scherzare sull’incidente.

In queste ore infatti ha condiviso sui social una foto in cui si mostra con un cellulare vecchio modello, aggiungendo anche un’esilarante descrizione: “Questo è Il mio nuovo telefono per non combinare più guai”. Un modo come un altro per cercare di superare l’imbarazzo per la situazione che si è creata con gli autori del Festival di Sanremo, che tuttavia hanno scelto di non eliminarlo dalla gara.

Il supporto dei colleghi a Gianni Morandi

In molti negli ultimi giorni sono intervenuti per dare sostegno al cantante; Fedez, subito dopo la gaffe, si è proposto di aiutarlo con i social, essendo piuttosto ferrato.

Oggi invece, in seguito al nuovo scatto condiviso, artisti come Rovazzi hanno commentato il post di Morandi, insieme ad altri fan che si sono dimostrati piuttosto solidali con il cantante bolognese. Sembra insomma che l’amato Gianni – ormai seguitissimo sui social per i suoi contenuti – sappia come rimediare ad un terribile errore con l’ironia.