Il Grande Fratello Vip 6 ritorna sui suoi passi: dopo le feste natalizie ritorna il doppio appuntamento

Il Grande Fratello Vip 6 sembra proprio in procinto di mettersi alle spalle le meritate vacanze del periodo natalizio per riabbracciare la sua ormai storica doppia messa in onda settimanale. Gli ascolti senza precedenti delle ultime puntate hanno cambiato nuovamente i piani della trasmissione che sembrava essersi abituata ad andare in onda solo di lunedì. I fan della trasmissione condotta da Alfonso Signorini possono però tornare a gioire per il ritorno della seconda puntata settimanale collocata a sorpresa per venerdì 7 gennaio 2022, quando a farne le spese sarà il programma Viaggio nella grande bellezza di Cesare Bocci, prima calendarizzato e poi misteriosamente sparito dal palinsesto della rete.

Grande Fratello Vip 6: la prossima puntata va in onda venerdì 7 gennaio 2022

Il programma di Alfonso Signorini sta vivendo una fase molto particolare della sua programmazione televisiva con i fan che di conseguenza si sono dovuti adattare al dimezzamento delle puntate del reality. La trasmissione recentemente aveva messo in pausa la sua doppia programmazione settimanale per lasciare lo spazio delle prime serate di venerdì 24 dicembre 2021 e venerdì 31 dicembre 2021 da occupare con gli show dedicati al Natale prima ed al Capodanno poi.

Con l’arrivo del 2022 sembrava poi che la trasmissione dovesse si tornare al doppio appuntamento, con il secondo spostato dal venerdì al giovedì, come riportatovi svariato tempo fa, ma nel reality più pazzo della televisione niente va come ci si aspetta. Come un fulmine a ciel sereno è arrivata nuovamente una nuova modifica nel calendario degli impegni televisivi dei concorrenti in gara addirittura già a partire da questa settimana prima settimana di gennaio.

Il programma torna infatti alla sua doppia messa in onda settimanale in occasione di venerdì 7 gennaio 2022, quando andrà in scena la seconda puntata dell’anno a distanza di pochi giorni da quella di lunedì scorso.

A dare conferma del ritorno al venerdì del GF Vip 6 è stata proprio la guida tv ai programmi Mediaset che ha ritenuto di spostare Viaggio nella grande bellezza di Cesare Bocci per fare spazio ai vipponi rinchiusi nella casa più spiata d’Italia.

L’annuncio del GF

Proprio poco fa, la pagina Instagram del Gf, ha annunciato proprio la messa in onda di venerdì: “Nella casa i sentimenti crescono, le sorprese non mancano e il gruppo di divide: #GFVIP torna venerdì con una nuova ed incredibile puntata“.

Non resta che attendere venerdì per vedere cosa succederà.