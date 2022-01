Katia Ricciarelli, i fan chiedono ad Adriana Volpe di intervenire. La risposta dell’opinionista

Gossip

L’arrivo del nuovo anno non ha certo risolto le tensioni nella casa del Grande Fratello Vip che, anzi, promettono di essere ancora più gravi del solito. In queste ore infatti Katia Ricciarelli è finita al centro di un polverone mediatico a causa di alcune frasi pronunciate nei confronti di Lucrezia Selassié e che tanto ai gieffini quanto al pubblico sono suonate piuttosto razziste.

Inutile dire che i fan del reality show si sono subito risentiti per lo scivolone della soprano, soprattutto dal momento che non è la prima volta che alla Ricciarelli capita di oltrepassare il limite del politicamente corretto.

Dopo alcune frasi omofobe, questa volta la gieffina ha iniziato una discussione con la coinquilina di origini etiopi invitandola a tornare a studiare nel proprio paese. Logicamente ora i fan attendono il nuovo appuntamento con lo studio del Grande Fratello Vip per scoprire come hanno intenzione di agire gli autori nei confronti di Katia; nel frattempo però c’è chi si rivolge anche all’opinionista Adriana Volpe per ottenere giustizia.

Katia Ricciarelli: i fan del reality chiedono ad Adriana Volpe di intervenire

Questa volta, insomma, sembra che Katia Ricciarelli si sia cacciata in guai piuttosto grandi a causa delle parole pronunciate contro la Lulù Selassié.

In molti, a partire da Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo, hanno commentato lo scivolone della soprano, convinte che la donna abbia davvero passato il limite.

Anche Clarissa Selassié – ex concorrente del reality – è di recente intervenuta attaccando ferocemente la gieffina per il suo atteggiamento, definito dai più razzista. Tra le interviste al vetriolo, la ragazza ha anche condiviso tra le storie Instagram alcuni commenti degli utenti social, che ora a gran voce chiedono l’eliminazione della soprano dal reality.

Il pubblico però non si è limitato solo a commentare il caso Katia Ricciarelli, ma anche chiesto all’opinionista Adriana Volpe di intervenire sulla faccenda: “Non capisco perché tu, che ti dichiari paladina della giustizia e delle donne, non intervenga e non ti sia ancora dissociata dalle frasi razziste, omofobe e misogine di Katia Ricciarelli nel programma in cui TU sei opinionista” scrive in privato alla donna un utente.

La risposta di Adriana Volpe al fan

Lo screen, che ha rapidamente fatto il giro dei social, comprende però anche la risposta di Adriana, che non si è certo tirata indietro, anzi, ha promesso al fan di commentare la situazione proprio nel corso dell’appuntamento di venerdì.

Difficile dire però se ci saranno dei provvedimenti contro la soprano, dal momento che anche in occasioni simili non sono state previste punizioni o esclusioni dal programma. Quest’anno infatti Alfonso Signorini aveva promesso di essere più elastico e, anche quando la gieffina è stata accusata di omofobia, gli autori non sono intervenuti in alcun modo.