Katia Ricciarelli nella bufera: i fan la vogliono fuori dal GF Vip. Voci di sponsor pronti a lasciare lo show

Da diverse ore una bufera si è scatenata sul Grande Fratello Vip e su una degli inquilini della Casa: Katia Ricciarelli. Le sue recenti esternazioni su Lulù Selassié e su Miriana Trevisan hanno scatenato l’ira dei fan che si sono riversati sui social per chiederne l’eliminazione. Non sarebbe solo l’unico evento nefasto, sempre sui social alcuni utenti hanno accennato che ci sarebbero diversi sponsor pronti a lasciare il format, ma su questo fronti si tratterebbe solo di voci non confermate.

Anche all’interno della Casa le cose non sembrano migliorare, dopo che Katia Ricciarelli ha detto a Lulù di andare a studiare al proprio Paese, Miriana Trevisan è andata su tutte le furie e ha detto di essere pronta a lasciare il programma.

I fan vogliono Katia Ricciarelli fuori dal GF Vip

Sono passati circa 4 mesi dall’inizio del Grande Fratello Vip 6 e fin da subito Katia Ricciarelli si era presentata come una delle “antagoniste” della Casa insieme a Soleil Sorge e Sophie Codegoni, ma a distanza di settimane la sua figura non piace né ai fan né a chi è ancora nella Casa. A seguito delle recenti espressioni della cantante, i fan non si sono detti contenti anzi, su Twitter con l’hashtag #FUORIKATIA.

Tra i post più condivisi sui social quello di un utente che ha duramente criticato le scelte del programma: “La produzione del Grande Fratello Vip, scegliendo di non redarguire la concorrente Ricciarelli sulla base di un dichiarato nuovo approccio avverso al “politicamente corretto”, lascia passare il messaggio che termini del genere siano accettabili. Data la risonanza mediatica del programma, crediamo che questo approccio sia pericoloso e contrario a principi di buona educazione, civiltà e rispetto della dignità della persona. Chiediamo, quindi, che la concorrente Katia Ricciarelli venga squalificata dal gioco”.

La rabbia di Miriana Trevisan per le parole dette a Lulù

Non solo i fan, anche all’interno della Casa qualcuno si è indignato per le parole di Katia Ricciarelli: Miriana Trevisan. Sconvolta, sentendo il racconto di Lulù ha detto: “Stanno facedo la me** fuori. Raga io ve lo dico, se continua così ve lo dico mi ritiro. Io protesto contro il razzismo, mi ritiro per questo voglio vedere poi con gli avvocati. Io non resto in un posto dove c’è un razzista, io mi dissocio”.

Dopo ha chiesto delucidazioni a Lulù, “Ti ha detto vai al tuo Paese?” e mentre Giucas Casella cercava di minimazzare lei è sbottata: “Ve ne redete conto?

Questo è razzismo”.

Sempre nelle ultime ore hanno cominciato a circolare voci di un possibile abbandono di alcuni importanti sponsor. A quanto pare si tratterebbe solo di voci messe in circolazione da alcuni utenti non verificati sui social, ma niente di confermato. Sempre sotto l’hashtag #FUORIKATIA però ci sono diversi tweet di fan che fanno appello agli sponsor del Grande Fratello Vip di prendere una posizione netta, soprattutto in merito ai recenti sviluppi.

Sempre i fan del Grande Fratello Vip hanno lanciato una petizione su Change.

org per chiedere l’eliminazione di Katia Ricciarelli, raccolta firme che in pochissimo tempo ha superato le 500 adesioni.