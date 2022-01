Katia Ricciarelli contro Lulù: “Str***” e poi “Vai a scuola al tuo Paese”, ma lei reagisce. Video

Gossip

È ormai guerra aperta tra Lulù Selassié e Katia Ricciarelli, soprattutto dopo la brutale e recente uscita della cantante contro la Princess che ha scatenato l’ira dei fan. Le due continuano a litigare all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e sono volate anche parole grosse, pronunciate da Ricciarelli contro Lulù alla presenza di altri vipponi.

La tensione è alle stelle ma, mentre all’interno della Casa le due continuano a discutere e Lulù sembra lottare contro i mulini a vento, fuori i fan la sostengono apertamente, chiedendo l’eliminazione di Katia Ricciarelli dal gioco.

Katia Ricciarelli contro Lulù: “Stro***”

Il primo scontro è avvenuto mentre le due erano a tavola con altri vip, tra i quali Valeria Marini, Kabir Bedi e Sophie Codegoni.

Il tema erano gli scontri emersi durante la puntata del 3 gennaio, Katia Ricciarelli furente ha detto: “Oggi facciamo la figura di peracottari”, Lulù ha risposto: “Io non sono una cafona, la figura di m** la fate voi non noi”.

Katia Ricciarelli ha continuato: “Senti, smettila eh” e poi “Allora vai a mangiare fuori, fila!”. Lulù non ci sta e ribadisce il suo punto: “Io mangio dove ca*** mi pare, sei la padrona di Casa? Nessuno è il padrone, siamo tutti uguali qua”.

Katia ha poi interrotto Lulù dicendo: “Stro**”, ma la Princess, intenzionata a non cedere ha aggiunto: “Str*** sarai tu, ma che vuoi!”

Lulù si è difesa perché Katia le ha dato della “STRONZA” Non conta l’età ! Il rispetto deve essere reciproco. Giustificare il comportamento di Katia per l’età non è assolutamente corretto! Non è un buon esempio è una persona maleducata ! #FUORIKATIA @GrandeFratello #gfvip pic.twitter.com/ZJEtTK5IHK — 𝔽𝕣𝕒𝕟𝕔𝕖𝕤𝕔𝕒 ( IO ᔕTO ᑕOᑎ ᒪᑌᒪù) (@frances06455734) January 4, 2022

L’affondo finale di Katia Ricciarelli con la frase shock

Lo scontro non è finito lì, mentre Lulù (che si era alzata da tavola) passava in una stanza vicina alla cucina urlando: “Vai a scuola tu”, Katia ha risposto: “Vai a scuola tu, al tuo Paese, che forse non ti hanno insegnato”.

Carmen Russo che era presente, ha implorato Katia di “Non gettare benzina sul fuoco”.

Lulù non ci sta e furente torna in cucina dicendo: “Io sono nata in Italia, primo, secondo non ti permettere mai più.

La gente ti ha abituata male nella vita, t’hanno fatto crede de esse sto ca***”

Katia a Lulù: "Vai a scuola… 🥶al tuo paese🥶 che forse non ti hanno insegnato nulla"

#gfvippic.twitter.com/whf2wnTLxX — Viperissima Trash (@Viperissima_) January 4, 2022

Poco dopo, sfogandosi con Valeria Marini, Lulù ha ribadito, in merito a Katia: “È una persona cattiva, e verrà sbattuta fuori. Non merita persone buone come noi e viene sempre giustificata e sono stanca” alla Marini che cercava di difenderla ha poi ribadito: “Ha detto tante cattiverie alle persone qua dentro”.