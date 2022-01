Arisa pronta a diventare un’attrice? L’indiscrezione sui progetti della vincitrice di Ballando con le Stelle

TV e Spettacolo

Arisa è un’artista eclettica dalle numerose capacità. Una delle migliori voci della musica italiana, la cantante si è aperta anche al mondo del ballo, grazie alla sua brillante partecipazione a Ballando con le Stelle. In coppia con la new entry Vito Coppola, Arisa ha impressionato i giudici del dance show e anche il pubblico a casa. La cantante, davvero credibile in ogni esibizione, si è saputa adattare, infatti, a ogni stile di danza.

Ma il canto e il ballo potrebbero non essere le uniche arti in cui Arisa deciderà di cimentarsi. Infatti, la cantante ha recentemente dichiarato di strizzare l’occhio anche alla recitazione e di essere pronta a cimentarsi anche in un film soft porno.

La risposta di Rocco Siffredi non si è fatta attendere.

Ma adesso Arisa potrebbe davvero diventare un’attrice, in un progetto ancora misterioso.

Arisa si cimenterà anche nella recitazione? L’indiscrezione

Arisa ha dimostrato le sue grandi capacità nella danza a Ballando con le Stelle. La cantante ha vinto l’edizione del 2021 del dance show con delle esibizioni sempre di grande qualità e pathos. Arisa potrebbe, però, presto, mettere alla prova anche le due doti da attrice. Infatti, sembra che per la cantante sia pronto un nuovo progetto, che la vedrà coinvolta nell’arte della recitazione.

L’indiscrezione arriva direttamente da Alberto Dandolo, che ne ha parlato sul settimanale Oggi, direttamente nella sua rubrica Pillole di gossip, come riportato da La Nostra Tv. Arisa potrebbe recitare presto per un registra molto importante: “Gira voce che uno dei più blasonati registi italiani la voglia addirittura nel suo prossimo film e con un ruolo di primo piano”.

Arisa attrice, in arrivo anche un altro nuovo progetto?

Arisa dopo la musica e il ballo, potrebbe cimentarsi con anche nella recitazione. La cantante sarebbe stata scelta per partecipare a una pellicola famosa, ma questo non sarebbe l’unica novità in vista per la vincitrice di Ballando con le Stelle.

Infatti, ad Arisa potrebbe essere destinato anche un altro nuovo ruolo. La cantante potrebbe essere protagonista anche ne Il Cantante Mascherato 3. Arisa ricoprirebbe il ruolo di giurata.