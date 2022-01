Grande Fratello Vip anticipazioni: il ritorno nel reality di Dayane Mello e Alfonso Signorini entra in Casa

Programmi TV

Il Grande Fratello Vip 6 apre le porte per l'ingresso dell'amato volto del programma. Dayane Mello sarà protagonista della sorpresa di puntata dedicata a Soleil, finita in nomination con Nathaly e Carmen.

Ritorna il consueto doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip 6 durante la prima serata di venerdì 7 gennaio 2022. A partire dalle ore 21:35 va in onda su Canale 5 verrà trasmesso il nuovo appuntamento stagionale che sarà condotto da Alfonso Signorini e che svelerà chi sarà il vip preferito dal pubblico nella nomination a tra Soleil Sorge, Nathaly Caldonazzo e Carmen Russo con la italoamericana che sembra ampiamente favorita per imporsi nella sfida. La stessa chiacchierata concorrente sarà poi protagonista di un’attesissima puntata: per lei è pronto a tornare nella casa l’amica e icona del GF Vip5 Dayane Mello.

Insieme alle fidate opinioniste Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe ampio spazio sarà dedicato alle vicissitudini di tutti i Vipponi chiusi in casa e pronti come sempre a far parlare di loro.

GF Vip 6: Alfonso Signorini entra in Casa

Arriva su Canale 5 la nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 che si tiene nella prima serata di venerdì 7 gennaio 2022 a partire dalle ore 21:30. Per i tanti fan del programma torna dunque il secondo appuntamento settimanale con il reality dopo che gli stessi hanno rinunciato all’appuntamento durante le vacanze natalizie.

Alfonso Signorini e tutto il pubblico collegato da casa scopriranno chi sarà il preferito sancito dal televoto tra Soleil Sorge, Nathaly Caldonazzo e Carmen Russo ed affronteranno tutte le tematiche di puntata insieme alle opinioniste.

Intanto Signorini ha già annunciato che entrerà nelle Casa per parlare direttamente con i vip del loro comportamento che ha scatenato un mare di polemiche.

Le anticipazioni della nuova puntata: arriva Dayane Mello

Nella nuova puntata del reality al conduttore spettarà il compito di muoversi tra le scottanti tematiche che da giorni stanno infiammando i social. Tra gli utenti e fan della trasmissione è montata la polemica per le frasi di cattivo gusto esclamate da Katia Ricciarelli e dirette a svariati suoi coinquilini, con il pubblico della trasmissione pronto a scoprire cosa hanno deciso Alfonso Signorini e gli autori del programma.

Risolta la dibattuta questione si passerà poi alle altre tematiche come gli amori sbocciati negli ultimi giorni e che vedono protagonisti Alessandro Basciano e Sophie ma si parlerà anche dell’avvicinamento di Federica e Gianmaria. Spazio poi all’attesissima sorpresa di puntata che coinvolgerà Soleil Sorge. La sempre discussa influencer sarà protagonista di una sorpresa emozionante: a trovarla ci sarà infatti l’amica Dayane Mello, volto storico del reality.

Intanto, dal profilo Instagram ufficiale del Gf scopriamo che i fan vedranno una sorpresa per Manuel: “Stasera Manuel, dopo quattro mesi di lontananza, potrà finalmente rincontrare suo fratello Kevin“.