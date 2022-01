GF Vip: Ricciarelli massacrata su Twitter, fan indignati per la frase contro Lulù. Ma lei non ci sta, ecco le sue parole

Gossip

Katia Ricciarelli sempre più vicina alla squalifica? Le polemiche contro di lei non si placano e da almeno tre giorni il suo nome spunta nei top trends social con hashtag come #FUORIKATIA o #ricciarelli. Tutto a seguito dei duri scontri tra la cantante e Miriana e le parole contro Lulù Selassié che hanno indignato i fan per i riferimenti ritenuti razzisti. Nella giornata di ieri infatti, in un duro scontro tra le due, Ricciarelli ha urlato a Lulù di andare a studiare al proprio Paese, lanciando anche insulti, la Princess non è stata da meno ma, nonostante sia stata ritenuta maleducata nei modi dai fan, gli stessi non possono negare l’effettiva gravità delle parole della lirica, tant’è che hanno persino interpellato gli sponsor affinché prendano una posizione netta.

Nel caos di queste ore, altri elementi si aggiungono al puzzle, il GF Vip tornerà in onda prima del previsto, con una puntata il 7 gennaio e nelle ultime ore sui social non si parla d’altro di una possibile squalifica di Katia Ricciarelli. Lei stessa, parlando con Soleil, ha detto di voler parlare con Alfonso Signorini e di non disdegnare l’idea di voler lasciare la Casa.

Tutte contro Katia Ricciarelli: lamentele in confessionale

A seguito della turbolenta lite con Katia Ricciarelli, Lulù Selassié è corsa in confessionale a lamentarsi di quanto accaduto, specificando di essere stata ferita soprattutto dalla frase sull’andare a studiare al proprio Paese.

Successivamente, Lulù ha detto che in confessionale è stata tranquillizzata: “Già dopo la battuta delle carogne non mi piaceva più. Poi oggi dopo il razzismo è ancora peggio. Certo che ne ho parlato con loro, mi hanno dato ragione in confessionale. Hanno detto ‘non preoccuparti Lulù che è tutto molto chiaro quello che è successo’. […]”, ha detto Lulù. “Lei nemmeno è mai andata al televoto.

Sembra che ci sono degli intoccabili. Giacomo ad esempio mi ha detto ‘non capisco come mai l’anno scorso al GF Vip 5 potevamo nominare tutti senza problemi e quest’anno no“.

Katia confida a soleil che il confessionale le ha detto che gli altri concorrenti si sono lamentati delle brutte parole che dice.

E lei dice “causa effetto”

Semmai è lulù che dice parolacce reagendo ai tuoi insulti#gfvip @AdrianaVolpeTV pic.twitter.com/lqFU4GGWuH — Sofia2000 (@Sofysofia2000) January 4, 2022

Anche Katia Ricciarelli sarebbe venuta a conoscenza di quanto accaduto in confessionale, infatti parlando con Soleil e Manila ha detto: “Sono andate tutte a lamentarsi in confessionale.

[…] Posso dire di aver detto una cosa che per loro è un’offesa, ma che non lo è e che non la ritenevo tale. Poi mi hanno chiesto ‘come mai ha detto questo? Come mai ha detto quell’altra cosa?’. Io non voglio essere messa alla gogna per delle cose che non erano offensive”.

Katia Ricciarelli non ci sta: la sua risposta

Katia Ricciarelli, sempre parlando con le due, ha detto che non ci sta a farsi giudicare: “Ho detto alla ragazza del GF Vip ‘è impossibile che nel 2022 non si possa dire str***a o termini simili’.. A questo aggiungi la storia delle carogne e il resto… in ogni caso io non ci sto a farmi giudicare così. Ho specificato che non devono guardare soltanto quello che ho detto, ma la causa e guardare il senso delle frasi. Si deve guardare causa ed effetto”.

La situazione si sta facendo sempre più esplosiva e non è detto che nella puntata di venerdì la questione non venga affrontata.