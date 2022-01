Katia Ricciarelli al veleno contro Lulù Selassié: “Se fossi come te mi sparerei”. L’intervento di Signorini

Grande Fratello

Katia Ricciarelli e Lulù Selassié si sono scontrate ancora. La cantante avrebbe già discusso in Confessionale con Alfonso Signorini della situazione tesa nella Casa.

Katia Ricciarelli ha fatto alzare dei grossi polveroni negli ultimi giorni per delle sue affermazioni all’interno della Casa del Grande Fratello Vip6. La cantante lirica ha avuto dei grossi scontri con alcune coinquiline, soprattutto con Lulù Selassié e Nathalie Caldonazzo.

Katia Ricciarelli, infatti, si è lasciata andare a delle affermazioni colorite nei confronti della principessa in diverse occasioni. Con Nathalie Caldonazzo, invece, è nato un vero e proprio scontro, dove sono volate parole che sono sembrate, ad alcuni, delle minacce.

Adesso, Katia Ricciarellli ha detto di nuovo la sua, senza freni, su Lulù Selassié.

La cantante lirica avrebbe anche avuto un colloquio in confessionale con Alfonso Signorini.

Le parole di Katia Ricciarelli su Lulù Selassié

Il cast della Casa del Grande Fratello Vip6 è totalmente diviso su due fronti da qualche giorno. All’origine della frazione, soprattutto le ripetute liti tra Lulù Selassié e Katia Ricciarelli. In un ultimo scontro, i toni tra le due coinquiline si sono accesi ulteriormente.

Katia Ricciarelli ha raccontato a Manila Nazzaro e Soleil Sorge le offese ricevute dalla principessa: “Venirmi a dire che sono la strega di Biancaneve… ‘Mangia tu così ingrassi di più’”.

La cantante lirica avrebbe voluto rispondere a Lulù Selassié in modo molto velenoso: “Volevo dirle se fossi come te mi sparerei subito“.

KATIA RIFERITO A LULU: “Se fossi come te mi sparo subito”

questa è l’educazione e rispetto che porta Katia secondo Manila #gfvip pic.twitter.com/Etn6uNat31 — 𝘦𝘮 𝘨𝘪 𓃬 (@maledettotewpo) January 5, 2022

Il colloquio in Confessionale tra Katia Ricciarelli e Alfonso Signorini

Katia Ricciarelli e Lulù Selassié sono ai ferri corti. Le due coinquiline del Grande Fratello Vip6 si sono, più volte, scambiate delle frasi molto dure.

Da un racconto fatto da Karia Ricciarelli a Manila Nazzaro sembra che il conduttore del programma televisivo, Alfonso Signorini, abbia deciso d’intervenire sulla questione.

La cantante lirica ha svelato di aver parlato con il conduttore nel Confessionale.

Katia Ricciarelli ha raccontato anche il suggerimento datele da Alfonso Signorini: “Che carino che è stato con me, dice: ‘Tu stai con i tuoi, più adulti, più intelligenti’“.

Alfonso che dice in confessionale a Katia di stare con i “suoi”, più adulti, più intelligenti. Grande consiglio 👏🏻 perché la signora, come dice lei, sta dimostrando tutta la propria intelligenza con le uscite cattive e poco eleganti che ha avuto finora no? #GFVip #FUORIKATIA pic.twitter.com/oxv4Bs1AIA — Alessandra 😸 (@alealgieri) January 5, 2022

Anche a Soleil Sorge, Katia Ricciarelli ha raccontato di questo colloquio con Alfonso Signorini: “Posso dire di aver detto una cosa che per lui è un’offesa, ma non è così e l’ho spiegato anche ad Alfonso in confessionale“.