Amanda Lear operata al cuore: la foto della cantante, attrice e conduttrice dall’ospedale svizzero

Gossip

La celebre cantante, modella, pittrice e conduttrice Amanda Lear è in ospedale: è stata operata al cuore ed è lei stessa a condividere la notizia con una foto.

Amanda Lear, celebre cantante, attrice, conduttrice e modella francese con un lungo trascorso in Italia, ha subito un intervento al cuore. Lo ha reso nota lei stessa tramite un post sul suo profilo Instagram, nel quale rivolge un caloroso messaggio ai suoi fan.

Intervento al cuore per Amanda Lear: la foto su Instagram

L’82enne musa di Salvador Dalì e in seguito amante di David Bowie, Amanda Lear, si trova in ospedale: un istituto di Zurigo, secondo quanto riporta la geolocalizzazione del post Instagram pubblicato poche ore fa dalla stessa poliedrica francese. Nello scatto si mostra sul letto d’ospedale e appare in buono stato di forma, sorridente. La Lear ha fatto sapere di essere stata operata al cuore, un intervento che ha accolto con favore stando a quanto dichiarato da lei stessa nella didascalia.

«Felice di averlo fatto – ha infatti scritto – Operazione al cuore. Il mio cuore ora è riparato e amerà i miei fan ancora di più. Quindi, i consueti hashtag tra cui un ben augurante “una nuova vita”. Non è stato reso noto quale fosse il problema che ha afflitto il cuore di Amanda Lear, ma dal suo post si evince che potrebbe essere stato risolto al meglio.

Amanda Lear su Instagram

Amanda Lear a Verissimo risponde alle parole di Miguel Bosé

Di recente, Amanda Lear è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

Qui ha avuto l’occasione di ribattere su un punto dell’autobiografia di Miguel Bosé: il celebre cantante ha raccontato infatti di una fugace storia d’amore con Amanda Lear da giovanissimo durante la quale avrebbe perso la verginità. “Non capisco perché Miguel ha voluto raccontare questa cosa – ha detto la Lear – Lui racconta che una volta è venuto con suo papà a visitare Salvador Dalì e suo padre pensava che avere un figlio come Miguel lo preoccupava, perché diceva: ‘Vorrei che anche mio figlio sia come me, un conquistatore di donne“.

Poi prosegue: “E allora me l’ha praticamente buttato nelle braccia e mi ha detto: ‘Sveglia un po’ mio figlio’“. La francese ha quindi confermato: “Miguel racconta in questo libro che infatti siamo andati a passeggiare insieme e lì è successo. E lui dice: ‘In questo giorno finalmente sono diventato un uomo‘ […] Non capisco perché lui racconta questo, sono cose private. Comunque si vede che gli ho lasciato un bel ricordo“.