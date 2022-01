Massimiliano Rosolino e il flirt passato con Federica Pellegrini: a Verissimo il campione rompe il silenzio

Programmi TV

Massimiliano Rosolino mette a tacere ogni voce sul presunto flirt di vecchia data con Federica Pellegrini. A Verissimo il campione di nuoto rivela come siano andate le cose.

A Verissimo Natalia Titova e Massimiliano Rosolino ripercorrono la storia del loro amore e le loro brillanti carriere, nella danza e nel nuoto. L’intervista di Silvia Toffanin tocca anche la spinosa querelle a distanza che, negli scorsi mesi, ha visto coinvolti il campione olimpico e Federica Pellegrini. Tra voci di flirt e conferme di baci scambiatisi da giovanissimi, Rosolino rivela come siano andate realmente le cose con la Divina.

Massimiliano Rosolino e Natalia Titova a Verissimo

Silvia Toffanin accoglie nello studio di Verissimo una delle coppie più affiatate dello sport e della televisione: Massimiliano Rosolino e Natalia Titova.

Lei storica insegnante di danza nello show di Rai1 Ballando con le stelle, lui uno dei più grandi campioni del nuoto nazionale. La loro coppia si è formata nel 2006: galeotto fu proprio il dance show condotto da Milly Carlucci quando, nel corso della terza edizione, la ballerina e il campione olimpico si conobbero e si innamorarono.

Ma, oltre alla storia d’amore con la Titova, Massimiliano Rosolino è finito nel vortice del gossip per una querelle a distanza con un altro asso del nuoto: Federica Pellegrini. Negli ultimi mesi i due campioni hanno dato vita a un piccolo battibecco social che ha fatto parecchio chiacchierare, complice alcuni presunti baci che i due si sarebbero dati da giovanissimi, come affermato dalla Divina.

“Questa è una storia che, così come è nata, bisogna mettere a tappeto ogni polemica“: così il campione olimpico ha voluto smorzare ogni tensione e porre fine alle polemiche.

Massimiliano Rosolino conferma la versione di Federica Pellegrini: bacio fu

Massimiliano Rosolino ha parlato del successo di Federica Pellegrini, culminato proprio in questo periodo con le sue ultime gare in vasca: “Due campioni devono unire le proprie forze e non creare un duello a distanza che poi nasce dai malintesi.

Ora che lei ha smesso, è ancora più popolare e vincente perché ha seminato per tanti anni sport, ed è questo ciò che ci accomuna“.

E, tornando a parlare del presunto flirt avuto con la Divina da giovanissimi, quando si conobbero nel mondo del nuoto, Rosolino conferma. Il campione spiega come, da piccoli, ci sia stato qualche bacio e mette a tacere ogni ulteriore polemica: “L’ha detto lei: da piccolini, se uno gioca, se c’è uno scambio o un bacio, ben venga. L’ha detto lei e io confermo ciò che dice la Divina, le polemiche lasciamole lì“.