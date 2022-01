Alex e Cosmary, scatta il primo bacio ad Amici 21: nuova coppia nella scuola di Maria De Filippi

TV e Spettacolo

Scoppia l'amore tra Alex e Cosmary ad Amici 21: dopo settimane di flirt, la giovane nuova coppia si è lasciata andare ad un bacio, mostrato in puntata da Maria De Filippi.

Anno nuovo, nuova coppia nella scuola di Amici 21: è scoccato finalmente il bacio tra Alex e Cosmary, due giovanissimi che da molte settimane si giravano intorno con romanticismo. Il video del primo bacio è stato mostrato da Maria De Filippi nel corso della puntata di oggi, domenica 9 gennaio.

Alex e Cosmary come Sangiovanni e Giulia Stabile: il cantante e la ballerina si propongono come eredi della celebre coppia della scorsa edizione, dopo che tra i due è finalmente scattato il primo bacio – ovviamente ripreso dalle telecamere della scuola di Amici 21.

Sono molte settimane che il flirt è in corso: Alex avrebbe anche lasciato la fidanzata dopo l’ingresso in casetta della giovane di Brindisi, ma allo stesso tempo aveva lanciato segnali discordanti e si era anche un po’ allontanato. Cosmary però ha dimostrato di saper fare il primo passo: nel video mostrato oggi da Maria De Filippi dice chiaramente ad Alex di volere un abbraccio, se non qualcosa di più.

Quindi, ecco il momento che i fan stavano aspettavo: sui divanetti della casa, scatta il primo bacio tra Alex e Cosmary, che assistono un po’ imbarazzati dai banchi dello studio di Amici 21.

Un momento di tenerezza punteggiato dalle note di Eppure sentire di Elisa.

Maria De Filippi ha chiesto ai maestri di Amici 21 di commentare e la prima a farlo è stata la prof di Cosmary, Alessandra Celentano, che con molta ironia ha detto: “Non è possibile, Cosmary è venuta qua per studiare non va bene che faccia questa cosa.

..”. Meno “severa” Lorella Cuccarini, insegnante di canto di Alex: “È bella quest’aria di primavera. Queste pagine di Amici mi piacciono sempre molto“. Rudy Zerbi ha ammesso di essersi coperto gli occhi quando li vedeva incontrarsi clandestinamente, perché imbarazzato come per i baci nei film, mentre Anna Pettinelli si congratula con Cosmary: “Alex è molto difficile e lei ha avuto la pazienza, piano piano, e ha ottenuto quello che voleva“.

Su questo punto ha ribattuto la diretta interessata: “Così sembra che l’ho rincorso. È stato un venirsi incontro“.