Arisa torna ad Amici e Rudy Zerbi s’improvvisa gossipparo: “Questa storia con il tuo partner di ballo”

Dopo la pausa natalizia, è ricominciato l’appuntamento domenicale con il talent show Amici. Nella puntata del 9 gennaio due sfide e alcuni provvedimenti disciplinari.

Non sono mancate le liti tra professori, soprattutto tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Ma l’insegnante di canto è stato anche protagonista di un siparietto divertente con l’ospite di oggi. A giudicare i cantanti, infatti, è arrivata Arisa, che è tornata al talent show dopo averlo lasciato per Ballando con le Stelle.

Rudy Zerbi su Arisa ha scatenato il gossip, facendo riferimento al presunto flirt con Vito Coppola.

Arisa ad Amici, ma per gli allievi anche nuovi provvedimenti disciplinari

Anno nuovo ma stesse problematiche ad Amici.

I ragazzi della classe 2021/2022 sembrano non riuscire a piegarsi alle regole imposte dal programma televisivo. Soprattutto la pulizia della Casetta è un problema ancora spinoso. Tanti pianti all’eventualità di abbandonare il talent show, ma se si dice a questi ragazzi di pulire o di fare i compiti, ecco che tutti scelgono di mettersi a rischio non rispettando le regole.

Maria De Filippi ha prospettato il puntata il problema per l’ennesima volta: “Problema… Le pulizie e il decoro di quella benedettta casa“.

Con tanto di video riassuntivo dei risultati raccolti dai compiti per le vacanze: “Seguente provvedimento… Eseguiti con il dovuto impegno solamente da Rea e Nicol… La produzione ha deciso che le due sfide dovranno essere affrontate non più da Rea e Nicol… Da due degli altri cantanti“.

La produzione ha preso il solito provvedimento disciplinare, mettendo in sfida due cantanti random. Punirne due per punire tutti, insomma, ma varrà ancora questa tecnica? Gli allievi, tutti pronti a darsi volontari per il confronto, in realtà, non sono sembrati particolarmente colpiti da questa punizione.

Molto più efficace sarebbe la soluzione proposta dalla solita Alessandra Celentano: “Chi non studia… Secondo me andrebbe espulso“.

Rudy Zerbi stuzzica Arisa ad Amici: il riferimento a Vito Coppola

Arisa è tornata ad Amici, nella puntata del 9 gennaio, sancendo la pace con Maria De Filippi, dopo le tante voci.

La cantante ha risposta con poche parole alle domande sulla sua esperienza a Ballando con le Stelle: “Me la sono cavata“. Ma Rudy Zerbi ne ha voluto sapere di più e ha accennato al presunto flirt con il partner di ballo, Vito Coppola: “Questa storia con il tuo partner di ballo… Ingelosito“.

I due professori di canto, della scorsa edizione del talent show, hanno messo in piedi il siparietto più divertente di tutta la puntata. Ma Arisa ha lodato il fascino di un altro protagonista di Amici, LDA: “Hai lo stesso fascino di papà“.

Anche Rudy Zerbi, dal canto suo, ha apprezzato molto la nuova esibizione di Francesca Tocca: “Il latino contaminato è il futuro della danza“.