Incendio in una palazzina a New York: ci sarebbero almeno 19 morti, 9 sarebbero bambini. Le immagini

Cronaca dal Mondo

Devastante incendio nel Bronx, a New York: ci sarebbero almeno 19 morti, tra cui 9 bambini e oltre 60 feriti. È il secondo incendio di questo tipo in pochi giorni.

Un vasto incendio si è sviluppato in una palazzina residenziale nel Brox, uno dei distretti della città di New York. Decine le persone coinvolte e secondo quanto riportato da fonti estere ci sarebbero quasi 20 morti. Ancor più drammatico, il fatto che tra le vittime ci sarebbero anche molti bambini. Si tratta del secondo incendio di questo tipo negli ultimi giorni negli Stati Uniti.

Incendio nel Bronx: riportate 19 vittime, di cui 9 bambini

La CNN riferisce che l’incendio si è scatenato in un edificio situato tra al 333 East 181st Street del Bronx, a New York. Impiegati oltre 200 vigili del fuoco per domare le fiamme che hanno iniziato a divampare poco prima delle 11 del mattino ora locale in un bilocale tra il secondo e il terzo piano.

Da lì, l’incendio si è fatto strada in ogni altro piano dell’edificio, secondo quanto ha dichiarato il commissario dei FDNY Daniel Nigro. “Questo è un momento terribile, terribile e doloroso per la città di New York, e l’impatto di questo incendio porterà molto dolore e disperazione alla nostra città” sono le sue parole riportate dalla CNN.

Breaking: At least 63 injured after building fire in Bronx, New York. pic.twitter.com/tWMb8TT42l — PM Breaking News (@PMBreakingNews) January 9, 2022

Molti residenti, si apprende, sarebbero state trovati sulle scale del palazzo, colti da attacchi cardiaci e inalazione di fumo.

Il bilancio sarebbe drammatico: la Associated Press riferisce che ci sarebbero almeno 19 morti e 9 sarebbero bambini. Oltre 60 i feriti, 13 dei quali in gravi condizioni.

Approximately 200 FDNY members are operating on scene of a 5-alarm fire at 333 East 181 Street in the Bronx. There are currently 19 serious injuries to civilians. pic.twitter.com/R3pnXs8NlX — FDNY (@FDNY) January 9, 2022

A Philadelphia altro incendio: 13 morti, la maggior parte bambini

La notizia dell’incendio nel Bronx richiama subito alla memoria quello avvenuto a Philadelphia solo pochi giorni fa, il 5 gennaio.

Sono stati 13 i morti accertati, di cui 7 bambini deceduti a causa delle fiamme divampate nel nel quartiere Fairmount. Le fiamme in questo caso si sono sviluppate intorno alle 6.40 in una vecchia palazzina convertita in una serie di appartamenti.

Il sindaco di Philadelphia si è detto addolorato per la vicenda: “Senza dubbio è la più tragica della storia della nostra città” . E ancora: “Perdere così tanti bambini è semplicemente devastante. Ricordate questi piccoli nelle vostre preghiere”.