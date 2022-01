Kate Middleton festeggia 40 anni con tre ritratti da futura Regina: il trionfo della Duchessa di Cambridge

Gossip

Kate Middleton spegne 40 candeline e viene celebrata con la pubblicazione di tre nuovi ritratti confezionati dal fotografo di moda italiano Paolo Roversi. Le tre fotografie verranno esposte in luoghi significativi per la Duchessa di Cambridge, ed entreranno nella collezione permanente della National Portrait Gallery di Londra, di cui è patrona. Immagini che celebrano una Kate Middleton ormai proiettata verso il ruolo di futura Regina, al fianco del marito William, come testimoniano anche i gioielli scelti per le foto. Dagli sconquassi che hanno colpito la Royal Family negli ultimi anni sicuramente lei ne è uscita da vincitrice, amata dal popolo e sicura nel suo ruolo.

Kate Middleton compie 40 anni e celebra con tre ritratti regali

Kensington Palace ha rilasciato tre foto della duchessa Kate Middleton, oggi 40 anni. Mentre i festeggiamenti della Duchessa avverranno in privato insieme alla famiglia, i ritratti celebrano il suo ruolo nella Royal Family e il futuro sul trono del Regno Unito al fianco di William. Gli scatti sono stati fatti da Paolo Roversi, fotografo di moda italiano di fama internazionale, con base a Parigi.

Le foto sono state scattate ai Royal Botanic Gardens, e riprendono uno stile monocromatico e bianco e nero.

Kate Middleton indossa per l’occasione abiti di uno dei suoi stilisti prediletti, Alexander McQueen, mentre i gioielli, splendidi orecchini, sono in prestito dalla Regina, e in uno scatto compare una coppia appartenuta alla principessa Diana. Anche qui il segnale che Middleton vuole dare è chiaro: è lei l’erede naturale di quella linea di donne reali e amatissime dai sudditi inglesi.

Le foto di Kate Middleton: dove si potranno vedere

I ritratti verranno esposti in alcune location con un significato speciale per la Duchessa nel corso del 2022. Uno nella contea del Berskhire dove è nata, la St Andrew’s University in Scozia, dove ha studiato e dove avrebbe incontrato William per la prima volta.

Infine un ritratto verrà esposto a Anglesey, nel Galles, dove ha vissuto con il marito poco dopo il matrimonio.

Le foto fanno parte del “Coming Home Project” della National Portrait Gallery, che prevede di far viaggiare ritratti di personaggi famosi in luoghi con cui hanno una connessione, così da avvicinare le persone a grandi capolavori dell’arte.

L’omaggio al percorso fatto da Kate Middleton

Le immagini certamente mostrano anche il percorso che la futura Regina ha fatto.

Arrivata a 40 anni, Kate Middleton non è più la reticente giovane al fianco dello scapolo più ambito del regno, ma un membro centrale della Royal Family. Le foto di Roversi mostrano una donna sicura di sé, regale e sorridente. Perfettamente a suo agio nel suo ruolo, la Duchessa di Cambridge non è più solo la fidanzatina del principe, ma la moglie del futuro re e madre dell’erede al trono.

Una certezza per la stessa regina Elisabetta, che in questi anni ha visto il prestigio della Corona duramente intaccato dagli scandali. Il principe Andrew coinvolto nel fango del caso Epstein, Harry e Meghan con il brusco divorzio che ha imbarazzato non poco.

Sommovimenti che hanno visto una riconfigurazione dei ruoli dei membri della Royal Family, partita in cui Kate Middleton si annovera decisamente tra le vincitrici.