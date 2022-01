Mietta e il mancato vaccino: a Verissimo la cantante svela il motivo dopo la polemica a Ballando con le stelle

Programmi TV

Mietta rivela a Verissimo per quale motivo non si sia vaccinata contro il Covid-19. La confessione dopo le polemiche esplose durante Ballando con le stelle.

A Verissimo Mietta torna a parlare della polemica che l’ha travolta a Ballando con le stelle, nel corso dell’edizione appena conclusasi. Nel dance show di Rai1 è venuto fuori, da una domanda di Selvaggia Lucarelli, come la cantante non si sia vaccinata. Una notizia che ha scatenato un polverone mediatico al quale la stessa Mietta prova a rispondere oggi, definendosi “totalmente fraintesa“.

Mietta a Verissimo: la verità della cantante dopo le polemiche a Ballando

Ballando con le stelle si è chiuso da poche puntate e quello che resta, oltre alle esibizioni e alla vittoria di Arisa, è la polemica che ha travolto Mietta.

Risultata positiva al Covid-19 e costretta così a saltare alcune puntate, si è scoperto attraverso una domanda diretta di Selvaggia Lucarelli come la cantante non si sia vaccinata. La notizia è finita sulla bocca di tutti e ha scatenato il dibattito in televisione e sui social. Oggi pomeriggio, ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin, la stessa Mietta prova a fare chiarezza mettendo un punto alla questione.

La cantante ha inizialmente espresso il suo disappunto per quanto accaduto dopo quella puntata del dance show di Rai1: “Mi è dispiaciuto di più quello che è successo dopo.

Un giudizio eccessivo su qualcuno che non conosci, ognuno di noi dovrebbe farsi delle domande“. La donna ha dovuto fare i conti, in particolare, con le critiche dei leoni da tastiera: “Andrebbe gestita diversamente, perché magari sono solo 20 o 30 persone, ma sono pesantissime. Mi hanno scritto ‘Vergognati’, ‘Chissà a chi hai fatto del male’. A parte che non ho fatto nulla a nessuno perché, per eccesso di zelo, facevo tamponi più di una volta a settimana. E se non fosse stato per questo, sarebbe successo qualcos’altro”.

Mietta non è ancora vaccinata: svelato il motivo

A Verissimo Mietta vuota il sacco: rivela di non essere ancora vaccinata e ne spiega il motivo.

Le sue parole: “Io sono una persona che per anni non ha preso medicine, ho fatto sempre fatica ad avvicinarmi a questo perché ho sofferto per anni di attacchi di panico. Ho mille allergie di ogni genere, ho avuto uno shock anafilattico da ragazzina, e ho un’altra mia piccola cosa.

Sono una persona riservatissima e questo mi ha portato a raccontare cose mie personali, che avrei tenuto per me“.

Mietta chiarisce: “Non l’avevo fatto per queste motivazioni, ma non avevo detto che non avrei fatto il vaccino. Poi è successo che è arrivato il Covid e non mi ha permesso di fare quello che dovevo fare.

Avevo paura, ma questo non significa che non l’avrei fatto. Questa cosa però mi ha preoccupata per come hanno reagito alcune persone“. L’ospite di Silvia Toffanin presto farà il vaccino contro il Covid e ammette: “Certo che lo farò. Non nascondo che ho paura, ma va assolutamente fatto. Non bisogna però dimenticare che quando uno lo fa, può avere paura“. E, da ultimo, respinge ogni voce che la vorrebbe No-Vax: “Sono stata totalmente fraintesa, non avevo mai detto di essere contraria ai vaccini. Io non sono No-Vax“.