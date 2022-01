Incendio nel Bronx, a scatenare il rogo e 19 morti sarebbe stata una stufetta malfunzionante

Cronaca dal Mondo

Nel Bronx, nelle scorse ore, si è scatenato l’inferno: un palazzo è stato avvolto completamente dalle fiamme di un incendio sviluppatosi al suo interno, provocando, nonostante i soccorsi, 19 morti -di cui 9 bambini- e circa 60 feriti.

A quanto pare alla base della tragedia ci sarebbe una stufata elettrica malfunzionante che si trovava in uno degli appartamenti, che avrebbe fatto nascere un rogo che a sua volta si è rapidamente diffuso nell’edificio.

Incendio, il tutto provocato da una stufetta elettrica in un appartamento

Sarebbe stata una stufetta elettrica, secondo i primi rilievi dei vigili del fuoco, ad aver portato all’ecatombe delle scorse ore.

L’elettrodomestico malfunzionante, che si trovava in un appartamento tra il secondo e il terzo piano, avrebbe fatto esplodere il rogo che poi, complice il fatto he la porta dell’appartamento era aperta, si è divampato velocemente. Molte persone sono decedute però non per le fiamme, quanto invece per il fumo, che ha immediatamente avvolto tutti i locali dell’edificio.

Incendio nel Bronx: le parole dei superstiti

I vigili del fuoco hanno tratto in salvo 63 persone dall’incendio nel Bronx, che ora sono state dislocate in vari alberghi della città.

Purtroppo il bilancio potrebbe ancora cambiare: delle vittime ce ne sarebbero 32 in pericolo di vita e 9 in gravi condizioni.

Il New York Times ha raccolto le testimonianze sconvolte di alcuni superstiti he sono stati tratti in salvo, e che hanno spiegato come la situazione sia precipitata in pochissimi attimi: “Ero in bagno, lei mi ha detto di aprirle. Dalla finestra vedeva le fiamme. La casa si è subito riempita di fumo, non riuscivamo a respirare” ha raccontato Wesley Patterson, che abita nell’edificio con la fidanzata.

L’appartamento si è trasformato in poco tempo in una gabbia: da ogni finestra aperta entrava fumo e la fuga sembrava impossibile.

Purtroppo a condizionare -indirettamente- il bilancio di morti e feriti è stato il Covid: molti vigili del fuoco a quanto pare erano infatti a casa in mutua, risultati positivi: il New York Post ha riportato che se le brigate di pompieri fossero state al completo, il bilancio finale sarebbe stato più roseo.