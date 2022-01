Levante diventerà mamma per la prima volta: la cantante condivide la sua gioia con i fan sui social

TV e Spettacolo

La cantante si è concessa un contenuto su Instagram per parlare ai fan del lieto evento, previsto per Febbraio, con un lungo post in cui parla della sua voglia di conoscere la piccola.

“Come ci si prepara a una nuova vita?” chiede Levante ai suoi fan, condividendo sui social uno scatto in cui fa capolino il suo pancione. La cantante infatti diventerà presto mamma per la prima volta e ha decido di scrivere un lungo post sui social in cui condivide la gioia ma anche le tantissime aspettative con i suoi follower.

Una bellissima lettera a cuore aperto, in cui si mostra sicura di sé ma anche impaziente di cominciare una nuova vita. La donna, come spiegato anche nel contenuto social, è infatti pronta per il lieto evento, previsto per le prossime settimane. Vediamo cos’ha scritto ai suoi fan sui social.

Levante: “Siamo fuggiti al mare per questo ultimo weekend”

Nel suo lungo e intenso post su Instagram, la cantante siciliana ha mostrato la sua solita determinazione rispetto il da farsi prima dell’atteso evento. “Siamo fuggiti al mare per questo ultimo weekend prima della nuova vita. Come ci si prepara a una nuova vita? Come sempre: con delle valigie. Penso e ripenso a tutte le volte in cui ho dovuto ricominciare, c’erano delle valigie. Se ho preparato quella per l’ospedale? Non ancora, lo faccio appena torno a casa. Se sono in ansia? Nemmeno un po’. Ho la indomabile curiosità di guardare in faccia quello che mi aspetta e aspetto.

Levante: maternità imminente ma voglia di lavorare

La maternità non frenerà la voglia di nuove avventure professionali a quanto pare, come accenna la cantante nel post: “Nell’attesa non me ne sto ferma, ho il pensiero ai nuovi progetti che sono venuti a cercarmi (fortunatamente le cose belle sanno trovarci) e al disco nuovo. Questa foto l’ho scattata ieri… io non smetto di guardarmi i piedi, mi ricordo chi sono stata, la strada che ho fatto e quella che dovrò fare. Oggi vedo anche una collina e penso che mi si è affollato il paesaggio.

Febbraio non mi era mai parso così bello da qui.“

Sembra insomma che per la cantante sia arrivato il momento di mettere da parte ansie e dubbi e concentrarsi su quanto di bello stia per accadere nella sua vita. D’altra parte il momento è vicino e con il compagno Pietro Palumbo è ora di guardare in faccia il futuro, come lei stessa ha affermato nel post.

Levante: il suo amore con Pietro Palumbo

Claudia Lagona, in arte Levante, non è solita sbilanciarsi sui social in merito alla sua vita privata e non a caso il suo amore con il compagno Pietro Palumbo è sempre stato vissuto lontano dai riflettori. I due si sono conosciuti in circostanze molto particolari ma alla ragazza è bastato un invito a cena per far breccia nel cuore della cantante siciliana.

“È stato un grandissimo colpo di fortuna. Quella sera ero arrabbiatissima e un amico mi propose di uscire a mangiare. Poi ritrattò, si era scordato di una cena di compleanno. E lì mi sono trovata a tavola con questo dio siciliano, di una bellezza non comune” ha confidato di recente al Corriere della Sera. Da quel momento i due sono diventati inseparabili e ora, dopo due anni di relazione solida, si preparano ad allargare la loro famiglia con il dolce arrivo della loro prima figlia.