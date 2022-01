Alessandra Mastronardi interviene sulla rottura con McCall: l’attrice sbotta contro il gossip sui social

TV e Spettacolo

Alessandra Mastronardi è diventata famosa grazie alla fortunata fiction I Cesaroni, andata in onda per anni su Canale 5. Ma, da allora, l’attrice ne ha fatta di strada. Alessandra Mastronardi ha conquistato il pubblico con molte partecipazioni in fiction importanti, come L’Allieva e Carla.

In campo amoroso, Alessandra Mastronardi è stata a lungo legata a Ross McCall, attore scozzese. I due si sono conosciuti via Skype e avrebbero passato il lockdown insieme. Già si parlava di fiori d’arancio, ma secondo un’indiscrezione degli ultimi giorni i due si sarebbero lasciati.

Adesso, Alessandra Mastronardi ha rotto il silenzio sulla rottura con il fidanzato attraverso una storia postata sul suo account Instagram.

Alessandra Mastronardi conferma la rottura con Ross McCall

Alessandra Mastronardi ha postato una storia, sul suo account Instagram, per dire la sua sul gossip che la voleva in crisi con Ross McCall. L’attrice ha effettivamente confermato la rottura con il collega scozzese: “Fortuna che è stata una storia finita nel pieno rispetto di entrambe le parti, senza rancore alcuno e senza nessun tipo di dramma romanzesco, anche perché, a quello ci pensano i giornali di gossip a quanto pare“.

Le storie di Alessandra Mastronardi

Ma Alessandra Mastronardi ha voluto smentire con forza le voci che parlavano di un suo tradimento ai danni del fidanzato: “Ma davvero?? Quindi è andata così? Una storia finisce e per deduzione logica la causa è per un tradimento della donna… Beh meno male che ci siete voi giornalisti a raccontarci la presunta verità“.

Alessandra Mastronardi comunica la rottura ma smentisce il matrimonio

Alessandra Mastronardi ha confermato che tra lei e Ross McCall è effettivamente finita. L’attrice, però, ha sottolineato che si è trattato di una separazione concordata e senza rancore.

Alessandra Mastronardi ha inoltre smentito la notizia che lei e l’attore fossero a un passo dal matrimonio: “P.S. ma chi ha messo in giro la voce che mi arrivò la proposta il giorno del mio compleanno??“.