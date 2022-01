Alessandra Mastronardi, nozze saltate con Ross McCall: la relazione al capolinea a un passo dal sì

Gossip

Niente matrimonio per Alessandra Mastronardi e Ross McCall, almeno secondo alcune indiscrezioni. La coppia si sarebbe lasciata poco prima delle nozze segrete

Sembrerebbe finita tra Alessandra Mastronardi e il compagno Ross McCall, con cui avrebbe presto convolato a nozze. Il matrimonio sarebbe stato annullato a un passo dal “sì”, almeno secondo alcune indiscrezioni che vorrebbero la coppia ormai al capolinea. Tra i due attori, insieme da 3 anni, sarebbe finita, anche se non ci sono conferme ufficiali, data anche la nota riservatezza della protagonista di L’allieva.

Alessandra Mastronardi, saltano le nozze con l’attore Ross McCall

Il gossip sarebbe stato lanciato da Diva e Donna, che riporta l’annullamento delle nozze tra l’attrice Alessandra Mastronardi e il collega scozzese Ross McCall.

Secondo il magazine, infatti, la coppia si sarebbe lasciata a un passo dal fatidico “sì”, giunto dopo 3 anni di una relazione vissuta tra Roma e Londra.

A inizio anno, i fan della protagonista di Passo dopo passo – la mia storia, basato sulla vita di Carla Fracci hanno sognato i fiori d’arancio per lei e il compagno. I due attori sono gelosissimi della loro privacy, ma era trapelato che dopo l’esperienza del lockdown insieme a Londra la risoluzione sarebbe arrivata e che era in vista un matrimonio segreto.

L’attrice torna single: di mezzo un terzo incomodo?

La coppia sembrava solidissima, ma nulla trapela sui loro rapporti attuale, anche se sembra che la separazione sia stata priva di scossoni. Impossibile sapere la causa della rottura, ma pare che l’attrice abbia già un nuovo interesse sentimentale. Su chi sia il fortunato vige però il massimo riserbo e mentre si attendono conferme ufficiali da parte della presunta ex coppia si inizia già a fare speculazioni su chi potrebbe essere il fortunato.

Alessandra Mastronardi e Ross McCall: come è iniziata la loro storia

Alessandra Mastronardi e Ross McCall si sono conosciuti in maniera inusuale, come raccontato dall’attrice a Domenica In.

Il primo incontro è infatti avvenuto su Skype, ma tra i due sarebbe scoccata la scintilla e poco dopo è arrivata la decisione della convivenza. L’attrice non aveva nascosto il desiderio di mettere su famiglia: “Non nascondo di desiderare un figlio, il mio orologio biologico ha iniziato a ticchettare già 10 anni fa. Attendo che il mio sogno si realizzi presto“.

Mastronardi sperava che con McCall potesse finalmente coronare la sua aspirazione. L’attore scozzese, 45 anni, è noto soprattutto per il suo ruolo in White Collar, ma ha partecipato anche a diversi film e serie importanti, come Lucifer, Bones e Hoolingans.

Precedentemente era stato legato all’attrice Jennifer Love Hewitt, volto di Ghost Whisperer.