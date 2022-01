Anna Tatangelo e Livio Cori: su Instagram la cantante racconta la ritrovata fiducia nell’amore

Gossip

Dopo la travagliata separazione dall’ex Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo non si nasconde più. Erano mesi che si parlava della nuova relazione intrapresa con il rapper Livio Cori ma ora è proprio la cantante ad uscire allo scoperto. Sui social sono apparse stories e video che raccontano il loro amore e la quotidianità che la coppia vive con passione e affiatamento. Tra questi, l’ultimo reel ha fatto incetta di visualizzazioni.

Anna Tatangelo: l’amore ritrovato con Livio Cori

Da alcuni mesi Anna Tatangelo e Livio Cori si frequentano alla luce del sole. Malgrado ciò, reduce della devastante separazione con Gigi D’alessio, la cantante partenopea ci ha messo parecchio prima di mostrare al pubblico la sua nuova relazione.

Prima sui social, poi con un’intervista a Verissimo, la Tatangelo però ha iniziato a lasciarsi andare e a mettere da parte le paure. Oggi la coppia sembra essere più solida che mai, tanto che tra i fan c’è già chi sospetta che i 2 convivano.

Ad alimentare queste voci si è aggiunto recentemente un simpatico siparietto della coppia che ha ottenuto già oltre 1 milione di visualizzazioni. A leggere i commenti è chiaro che la relazione tra Anna Tatangelo e Livio Cori sia stata accolta con affetto dai follower che li hanno sommersi in una pioggia di commenti affettuosi.

Anna Tatangelo e Livio Cori: il primo compleanno insieme

Al momento i 2 non si sono ancora sbilanciati rispetto alla questione convivenza. Di certo però sappiamo che hanno passato insieme il Natale. Saltati invece i progetti per il capodanno. Il rapper infatti è risultato positivo al Covid ed è dovuto stare in quarantena proprio nei giorni di festa.

Lontani dai party mondani, i 2 si sono ricongiunti proprio in procinto del compleanno della Tatangelo che, il 9 gennaio, ha compiuto 35 anni. La cantante napoletana ha optato per dei festeggiamenti semplici, in compagnia delle 2 persone più importanti della sua vita: il figlio Andrea e il compagno Livio.

La giornata è stata condivisa con tutti i fan sui social e, proprio grazie a questo, abbiamo potuto scoprire come Livio ha scelto di rendere unico e indimenticabile il compleanno della fidanzata. La mattina, Anna Tatangelo ha trovato in cucina un pacco regalo pieno di dolci, cereali, merendine e una tazza. Insieme al kit per la colazione, anche un simpatico paio d’occhiali con la scritta ‘Happy Birthday’ e un bouquet di rose rosse.

A completare il tutto, non poteva mancare un bigliettino d’auguri con su scritto: “Buon compleanno amore mio!

Visto che ormai vai all’indietro, oggi diventi di un anno più piccola! Ti amo.”