David Sassoli, la morte: cosa lo aveva indebolito e perché ha lavorato fino all’ultimo giorno

Politica

David Sassoli, nel 2021, aveva avuto la legionella. Nella poco frequente ma insidiosa malattia si leggerebbe la chiave per comprendere le ragion di una morte che ha addolorato l’intera Europa, e che solo i più intimi e i più legati al presidente del Parlamento Europeo avevano potuto tristemente prevedere.

Se, da quando il suo portavoce ha annunciato in decesso, si sono susseguite ipotesi sulla morte -tra cui varie tesi complottiste e poco rispettose da parte dei no-vax- nel corso della giornata i dettagli emersi hanno permesso via via di chiarire cosa è successo nell’ultimo anno ed in quelli precedenti al politico, rivelando una lotta contro un male orribile e che lascia il segno, ed al contempo una grande volontà di portare avanti la missione europea e politica nonostante i problemi fisici.

David Sassoli, i problemi di salute, dal mieloma alla legionella

Nel 2021 David Sassoli aveva avuto una polmonite da legionella che aveva aggravato le sue condizioni fisiche, già provate dal mieloma multiplo che anni prima lo aveva colpito e dal trapianto di midollo osseo che aveva dovuto affrontare per guarire. Già all’epoca, Sassoli si era ritrovato a dover smentire di avere il Covid, o di aver avuto gravi effetti collaterali da vaccino: con pazienza, aveva spiegato la sua situazione in un video.

Da quel momento il suo fisico si era rivelato più fragile ed il politico era stato costretto a rallentare, per quanto ciò potesse essere reso possibile da un ruolo centrale ed impegnativo come il suo.

David Sassoli, impegnato nel lavoro fino all’ultimo

La situazione è poi peggiorata prima di Natale, con la disfunzione del sistema immunitario che lo aveva portato alla necessità del ricovero ospedaliero. Al contempo, Sassoli ha cercato di vivere la malattia con positività e nella massima riservatezza, tanto che sono confidenti e collaboratori intimi erano a conoscenza delle sue condizioni.

Addirittura, negli ultimi tempi Sassoli aveva voluto preparare il passaggio di consegne, affinché il nuovo presidente del Parlamento Europeo potesse avere tutti gli strumenti necessari per prendere il testimone.

Legionella: come si prende, cos’è

La legionellosi è un’infezione che interessa in primis l’apparato respiratorio: la provocano dei batteri aerobi di legionella. Negli esseri umani il batterio più comunemente riscontrato è quello della legionella pneumophilia, che provoca la cosiddetta Malattia del Legionario.

Per curare la legionella solitamente vengono usati antibiotici del tipo macrolide, mentre si rivelano poco efficaci antibiotici comuni come la pennicillina o le cefalosporine.