Paola Barale parla dei suoi ex: “Non hanno avuto il coraggio”. La reazione di Gianni Sperti

TV e Spettacolo

Intervistata da Silvia Toffanin, la conduttrice si è espressa sul suo rapporto con gli ex Gianni Sperti e Raz Degan, non rinunciando però ad una dura critica nei loro confronti.

Di recente Paola Barale è tornata in tv per una lunga intervista con Silvia Toffanin per il suo programma Verissimo. Tra i vari argomenti emersi, la conduttrice Mediaset è voluta tornare anche sul passato della collega, chiedendole dei suoi amori passati.

Ciò che ha stupito il pubblico però è la risposta della donna, che ha ammesso non solo di non avere rapporti con Gianni Sperti e Raz Degan, ma anche di aver avuto problemi con loro a causa di alcune mancanze da parte loro. Parole che ovviamente non hanno lasciato affatto indifferente Sperti, che ha prontamente condiviso sui social un contenuto che sembra essere una frecciatina nei confronti della sua ex.

Paola Barale parla di Raz Degan e Gianni Sperti

La conduttrice insomma non ha riservato esattamente parole al miele per i suoi due ex più importanti e noti; quando Silvia Toffanin ha toccato l’argomento, Paola Barale è stata piuttosto diretta, se non addirittura dura, nel parlare dei suoi ex amori: “Sia Gianni che Raz con me si sono dimostrati allo stesso identico modo, cioè due persone che non hanno avuto il coraggio di mostrarsi per quello che realmente sono, non hanno avuto il coraggio di essere loro stessi. Io da un uomo ho bisogno soprattutto di verità, di lealtà, di complicità, di comprensione“.

Per questo la Barale non è in contatto né con Degan né con Sperti: “Non sono amica con nessuno dei due. Quando mi chiedono in che rapporti siete, non riesco a parlare di queste persone perché in realtà non le riconosco, sono dei conoscenti con cui ho dei ricordi ormai sbiaditi in comune, non li vedo e non li sento“.

Gianni Sperti, la sua reazione social alle parole di Paola Barale

Le parole della Barale che, come anticipato, avrebbero colpito nel segno e Gianni Sperti pare aver risposto indirettamente alla sua ex con un post sui social.

Nella storia condivisa non si fa riferimento direttamente alla conduttrice, ma le tempistiche con cui è stato condiviso il contenuto, nonché le parole stesse condivise, farebbero pensare ad una frecciatina nei confronti della sua ex.

In particolare l’attuale opinionista di Uomini e Donne ha pubblicato una citazione del ballerino Rudolf Nureyev, che sottolinea ciò che serve in amore: “L’amicizia, come l’amore, richiede quasi altrettanta arte di una figura di danza ben riuscita. Ci vuole molto slancio e molto controllo, molti scambi di parole e moltissimi silenzi. Soprattutto molto rispetto“.

Sembra insomma che l’ex ballerino non abbia affatto gradito le parole di Paola Barale e che abbia espresso il suo dissenso in questo modo. Non è, peraltro, la prima volta che Gianni Sperti risponde alla sua ex, con cui non sembra avere un ottimo rapporto, in ogni caso non ha risposto in modo diretto alla stoccata di Paola Barale.