“Dentro di me ho un dimenticatoio dove ci metto le persone che mi hanno fatto veramente del male” aveva raccontato lo scorso gennaio Paola Barale a Live-Non è la D’Urso parlando dei suoi ex storici Raz Degan e Gianni Sperti.

In una lunga a intervista a Novella 2000 Sperti ha risposto a questo commento e si è raccontato in questa fase della sua vita.

Gianni Sperti parla di Paola Barale

Pare che Gianni Sperti abbia un ricordo diverso del suo rapporto con Paola Barale perché su di lei ha speso solo parole gentili: “A me restano solo ricordi positivi.

Quando mi capita di pensarci, perché poi non è che sto tutti i giorni a pensare a vent’anni fa, ho solo ricordi positivi. Ma tutti hanno il diritto di vivere e pensare come gli pare”.

Sulla questione non si poi trattenuto tanto, affermando: “Non ho molto da aggiungere a quanto detto in altre occasioni. Ognuno di noi ricorda quello che vuole ricordare e ognuno è libero di avere ricordi positivi oppure negativi”. Al momento Gianni Sperti è single e si definisce un Lupo solitario.

Il lockdown e il ritorno alla normalità

Opinionista a Uomini&Donne, Gianni Sperti, come tutti si è trovato ad affrontare l’emergenza Coronavirus, la sospensione del programma e il lockdown. “Lo spavento non è mancato, anche se me la sono cavata” ha raccontato. “Bisogna ringraziare Maria De Filippi che, con tenacia e forza, ha voluto ricominciare a dare leggerezza ai telespettatori da casa. Appena abbiamo ripreso ero molto contento”.

In merito alla drammatica situazione generata dall’epidemia, ha raccontato di aver cercato di mantenere la sua vita nella normalità più possibile. Tornare ad una pseudo-normalità è stato bello, nonostante i controlli serratissimi, “Vedere le persone che frequenti sempre, e sono 20 anni che frequento Uomini&Donne, stare con loro e sentire le loro voci era sentirsi normali, a casa come una seconda famiglia”.

“La quarantena mi ha fatto capire a maggior ragione quanto sia inutile, a volte, correre come matti, perché da un momento all’altro si blocca il mondo. Il mondo intero si è bloccato, questo ha spaventato, ha tolto certezze anche a me” ha spiegato, raccontato di aver abbracciato parzialmente il Buddhismo e una sfera più spirituale.

