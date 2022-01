Stefano De Martino, la difficile confessione in diretta: “È difficile capire quanto ci amino i genitori”

Gossip

Negli ultimi giorni Stefano De Martino è tornato in tv ma non solo come conduttore per il suo nuovo programma Bar Stella, ma anche come ospite di Maria De Filippi a C’è posta per te. L’ex ballerino infatti ha fatto una sorpresa ad uno dei protagonisti della puntata, il trentaduenne Salvatore, che ha da poco perso il padre a causa del Covid. Stefano ha cercato di incoraggiare il ragazzo lasciandosi anche andare a racconti piuttosto intimi sul tema della paternità – argomento piuttosto delicato anche per il conduttore.

Stefano De Martino parla del ruolo di padre

L’ex ballerino è stato chiamato da Maria De Filippi per volontà della mamma di Salvatore, Enza.

Quest’ultima ha perso il marito a soli 64 anni a causa di complicazioni dovute al Covid. Il figlio ad oggi si sente in colpa per non aver dimostrato abbastanza affetto al proprio padre e su questo punto è intervenuto Stefano De Martino, cercando di spronare il ragazzo ad andare avanti e ad essere un punto di riferimento per la madre: “È sempre difficile trovare le parole giuste per queste vicende […] È difficile capire quanto ci amino i genitori. Io ho dovuto fare un figlio per capire quanto mi amasse mio padre. È come se una parte di te se ne andasse in giro per il mondo.

È un amore che ti esaspera, che non puoi provare per nessun altro. Quando capirai cosa significa l’amore verso un figlio, saprai quanto potesse amarti tuo padre“.

Il conduttore ha inoltre regalato ai due un viaggio per andare a vedere insieme la Gioconda – nella speranza che l’esperienza possa aiutarli a sorridere di nuovo. Ha fatto inoltre riferimento ad una busta presente in studio, che probabilmente conteneva gli effetti personali del padre di Salvatore: “Non so consigliarti il modo e il momento, ma quel nodo va sciolto, soprattutto per mamma. Tu che sei l’uomo di casa la devi accompagnare in questo momento“.

Stefano De Martino, il gesto commuovente a C’è posta per te

Infine il conduttore di Bar Stella ha fatto un ultimo gesto che ha commosso tutti, ha portato un regalo al ragazzo, spiegando il significato che ha per lui l’oggetto: “Ti ho portato una cosa perché non sono io il tuo regalo.

Odio la mia calligrafia. Poi un giorno, una persona a me molto cara, che oggi non c’è più, mi ha regalato una penna. In un momento molto difficile della mia vita ho cominciato a mettere nero su bianco tutte le cose che mi facevano stare male e che non riuscivo a dire neanche a me stesso.

Così sono riuscito a lasciare andare via molte cose” ha spiegato al ragazzo e al pubblico presente nello studio.

La storia però non finisce qui, perché quella penna ha avuto un significato ancora più profondo: ” Poi è finito l’inchiostro. Ho capito che l’inchiostro era finito perché il compito di quella penna con me era concluso. La regalo a te perché spero che ti faccia lo stesso bene, solo tu sai cosa scrivere“.