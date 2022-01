Manila Nazzaro finisce nei guai: sui social l’accusano di aver infranto il regolamento del GF Vip

Gossip

La gieffina è accusata di aver spifferato alla coinquilina Katia Ricciarelli le nomination palesi alle quali la soprano non aveva presenziato, gesto non previsto dal regolamento.

Le cose non si mettono bene per Manila Nazzaro all’interno della Casa del Grande Fratello Vip; l’ex Miss Italia infatti, se volontariamente o meno non spetta al pubblico deciderlo, ha infranto il regolamento della Casa comunicando le nomination palesi alla coinquilina Katia Ricciarelli, che non era presente in quel momento.

Secondo le regole stabilite dagli autori infatti non è possibile comunicare tale dettagli a chi non ha presenziato alle votazioni. Al momento però non è ben chiaro se per questo la gieffina rischia un provvedimento o se il conduttore Alfonso Signorini abbia intenzione di chiudere un occhio.

Manila Nazzaro, il video sui social la inchioda

A svelare l’errore è stato un video sui social diffuso da alcuni utenti, che già durante la diretta con la casa aveva notato il gesto di Manila. Nel contenuto, che ha fatto immediatamente il giro del web, si sente distintamente la Nazzaro parlare con la soprano mentre riporta tutti i nomi delle votazioni.

“Chi è stato votato adesso? Miriana da Sole, Soleil da Miriana. Soleil ha preso il voto anche da Manuel, boh ne ha presi diversi” spiega la donna all’amica. Prosegue poi il racconto degli eventi e ha spiegato a Katia Ricciarelli anche cos’avrebbero detto i colleghi nello specifico: “Manuel l’ha preso da Sophie che dice ‘tanto sappiamo che andrà via molto presto quindi lo nomino’.

Poi Federica ha fatto un voto nullo perché ha votato Carmen, che non si può votare. No, non ho detto che non si può votare Federica. Dicevo che Federica ha votato Carmen, che è già in nomination e quindi il suo voto è stato annullato“.

Manila dice tutte le nomination fatte in stanza led a Katia, ma non si dovrebbe vero? #GFVIP pic.twitter.com/gFyMwlB2He — Simona 🦚 (@simo_cantatore) January 11, 2022

I fan si chiedono se Alfonso Signorini prenderà provvedimenti

Difficile dire, però, se il padrone di casa abbia intenzione di intervenire per sanzionare la Nazzaro; ad oggi infatti il conduttore si è mostrato sempre molto elastico per quanto riguarda le parole e i gesti degli inquilini.

Un modus operandi che non sempre ha fatto contenti i fan del reality, che a più riprese hanno chiesto provvedimenti contro alcuni gieffini. Lo stesso si può dire per alcuni inquilini, che hanno anche duramente attaccato Signorini per il suo atteggiamento nei confronti di alcuni vipponi.

D’altra parte, nonostante il suo atteggiamento tollerante, Signorini ha più volte ribadito che i gieffini non devono comunicare le votazioni avvenute in maniera palese a coloro che non erano presenti. Per scoprire come andrà a finire però forse sarà necessario attendere l’appuntamento di venerdì sera.