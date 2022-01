Barù attacca Alfonso Signorini sul caso Katia Ricciarelli: “Perché in Italia si facciano passare queste cose”

Grande Fratello

Le parole utilizzate da Alfonso Signorini per scusare Katia Ricciarelli non sono piaciute a Barù, che ha attaccato il conduttore. Il concorrente ha fatto il paragone con gli U.S.A.

Katia Ricciarelli è stata la protagonista assoluta delle ultime settimane del Grande Fratello Vip6. La cantante lirica, infatti, si è trovata al centro di polemiche e liti accese. Le tensioni più forti sono arrivate con le principesse Selassié, in particolare con Lulù. Alcune frasi destinate alla ragazza, hanno fatto indignare i telespettatori e hanno costretto Alfonso Signorini a dire la sua.

Ma, Katia Ricciarelli ha avuto a che ridire anche con Nathalie Caldonazzo e Miriana Trevisan. Molti si aspettavano una squalifica per la cantante lirica, che non è arrivata.

Barù ha criticato questa scelta della produzione del programma televisivo e alcune parole pronunciate del conduttore Alfonso Signorini, come riportato da FanPage.

Secondo Barù Katia Ricciarelli andava eliminata

Nell’ultima puntata serale del Grande Fratello Vip6, si è affrontata a lungo la questione spinosa della forte lite tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassié. Alfonso Signori ha fortemente criticato l’atteggiamento e le dichiarazioni di entrambe le concorrenti ma nessun provvedimento disciplinare è stato emesso.

Anche le eventuali frasi razziste di Katia Ricciarellli sono state spiegate da Alfonso Signorini con la scusante generazionale.

Ma Barù non ha apprezzato la spiegazione data dal conduttore televisivo: “Non è una questione di generazione, mio nonno non avrebbe mai detto una cosa del genere“.

Secondo il nipote di Costantino della Gherardesca, queste scusanti vengono prese in considerazione sono in Italia: “Non capisco perché in Italia si facciano passare queste cose, negli USA saresti fuc***. Cose brutte“.

Barù dopo la critica ad Alfonso Signorini sarebbe pronto ad abbandonare il reality show

Inoltre il nipote di Costantino della Gherardesca sta pensando di abbandonare il reality show di Canale 5.

Soleil Sorge lo ha recentemente interrogato proprio a riguardo: “Proprio adesso che stai cominciando la tua storia con Jessica?“.

Barù ha ribadito che non intende creare delle storie d’amore all’interno della Casa più spiata d’Italia: “Nessuna love story con nessuno… Jessica? Non capisce le mie battute… Io non inizio nessuna… Poi non m’interessa davvero… Vi assicuro che non inizierò nessuna storia d’amore con nessuno qui dentro“.

Barù ha sottolineato che non vuole essere protagonista di nessuna storia d’amore, anche se otterrebbe più clip in puntata: “No, specialmente per mezza clip… Tanto le do le clip“.