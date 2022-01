La lettera di Delia Duran ad Alex Belli prima di entrare nella Casa del GF Vip: “Devi riconquistarmi”

TV e Spettacolo

Delia ha lasciato una lunga lettera al marito in cui parla degli ultimi mesi, che hanno messo a dura prova il loro matrimonio, e cosa si aspetta da adesso in poi dal marito.

Delia Duran è pronta per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip e al momento è in quarantena in hotel prima di poter attraversare la nota porta rossa. Per ingannare l’attesa la modella ha pensato di scrivere una lettera al marito Alex Belli, in cui torna sugli ultimi difficili mesi e in cui spiega anche all’attore cosa si aspetta ora per poter tornare alla normalità.

Delia Duran scrive ad Alex Belli

Mentre i fan del reality sono in trepidante attesa di scoprire cosa succederà con l’ingresso nella casa di Delia Duran, la modella ha iniziato a scaldare la situazione scrivendo una lunga lettera al marito Alex, pubblicata su Novella 2000 proprio in queste ore.

“Alex, amore mio, sono più di 3 anni che il destino ci ha fatti incontrare. Da quando ci siamo conosciuti, è vero, abbiamo affrontato e superato molte difficoltà e ostacoli che avrebbero potuto impedire il nostro rapporto – esordisce la Duran nella lettera – Ma tu non hai mollato, non abbiamo mollato. E per questo motivo abbiamo deciso di fare un passo importante come le promesse di matrimonio, perché abbiamo capito che eravamo fatti l’uno per altra“.

Successivamente parla delle difficoltà che sono emerse con l’esperienza dell’attore nella casa del Grande Fratello Vip, ma si sofferma anche sulla decisione di perdonare l’attore: “La experience del GF Vip ci ha messo alla prova.

È una grande sfida, è vero, che ho sofferto tanto perché ero distante a te […] Ultimamente non eravamo più connessi telepaticamente, sentivo che ti stavo perdendo – spiega Delia al marito, per poi soffermarsi su qualche nota più dolce – In quel momento ho iniziato a pensare al nostro passato, a quello che abbiamo vissuto, a tutto quello che solo noi sappiamo, ed è per questo motivo che ho tenuto duro“.

Delia Duran dice al marito cosa deve fare per riconquistarla

“Chi ama perdona ma non dimentica – prosegue poi la modella nella lettera – Per questo motivo ho deciso di darti un compito: quello di riconquistarmi, di farmi vedere ogni giorno quanto ci tieni a me, quanto mi ami“.

La speranza insomma è ancora molto forte e la donna spera di poter trovare di nuovo l’equilibrio perduto in questi mesi.

Nelle ultime righe della lettera, inoltre, parla anche di un tema molto delicato, quello della maternità: “Ho tanta fede che ci penserà il tempo a sistemare tutto… per poi fare il nostro secondo passo. Il passo più importante, quello di diventare genitore, di diventare la mamma dei tuoi figli come tanto lo desidero e lo desideri.

È il nostro sogno più grande, e la cosa più bella che Dio ci possa dare“.

La lettera poi si conclude con alcune parole di gratitudine nei confronti del marito, che secondo la modella ha fatto moltissimo per lei. Nonostante la pausa di riflessione e le liti, insomma, sembra che la donna sia pronta a mettere alla prova il marito nella speranza di tornare alla normalità. Tutto però ora dipende dall’avventura di Delia nella Casa, dove si trova ancora anche Soleil Sorge, gieffina che ha avuto un ruolo importante in quello che è stato più volte ribattezzato triangolo.