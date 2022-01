Memo Remigi, ad un anno dalla morte della moglie l’artista la ricorda in diretta televisiva con parole commuoventi

Gossip

Un anno fa, esattamente il 12 gennaio, Memo Remigi perdeva la sua compagna di una vita, Lucia Russo. L’artista, ormai presenza fissa nel programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno, ha approfittato di un attimo per commemorarla in diretta, riuscendo a stento a trattenere le lacrime. Memo le ha anche dedicato una canzone, la preferita di sua moglie.

Il ricordo di Memo Remigi: “Vorrei farle questo omaggio”

Nel corso della puntata andata in onda oggi su Rai1, Memo Remigi è tornato a parlare della moglie, scomparsa proprio un anno fa: “Stamattina c’è stata una funzione religiosa proprio nella nostra chiesa e vorrei fare una dedica a Lucia con la sua canzone preferita – ha confidato l’artista – Esattamente un anno fa lei se n’è andata e vorrei farle questo omaggio“.

Remigi ha poi eseguito La Notte dell’Addio, brano a cui si sente particolarmente legato per diversi motivi. Come spiegato dallo stesso artista nel corso di un’intervista a Fanpage, è stato infatti il brano che gli hanno chiesto di eseguire durante l’intervista di Serena Bortone l’anno scorso: “Mia moglie Lucia morì il 12 gennaio dello scorso anno. A pochi giorni di distanza mi proposero un’intervista per il programma e inizialmente non me la sentivo, ma il mio agente provò a convincermi, dicendo che mi avrebbe fatto bene, che non avrei dovuto chiudermi“

Successivamente ha ricordato anche come andarono le cose nel corso della diretta: “Non ci sono andato per parlare di mia moglie, questo lo giuro […] Mi fu chiesta La notte dell’addio, scritta da Alberto Testa dopo aver perso la moglie e chiaramente ho rivisto quella stessa sofferenza”. Nel corso dell’intervista ha poi spiegato che la puntata andò così bene che gli autori chiesero di poterlo avere tutta la settimana. Da lì poi il rinnovo fino alla chiusura estiva e, come i fan del programma sapranno – anche per quest’anno.

Lucia Russo, il matrimonio e il divorzio da Memo Remigi

Lucia Russo e Memo Remigi si sono sposati nel lontano 1966 e sono stati insieme, tra alti e bassi, fino al momento della scomparsa della donna.

Nel loro matrimonio ci sono stati dei momenti piuttosto difficili e nel 1983 la donna chiese il divorzio dal cantante, a causa della scappatella con la giovane Barbara D’Urso.

Nonostante questo però il loro amore non è mai finito e i due sono ben presto tornati insieme per mai più lasciarsi. Nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno, Remigi ha infatti ricordato anche gli ultimi attimi al fianco della moglie Lucia: “Le tenevo la mano, è stato un momento indimenticabile e molto doloroso.

Ma dopo sono successe cose talmente belle, che mi sarebbe piaciuto lei potesse godere di questo mio momento felice“.