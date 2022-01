Sanremo 2022, Maria De Filippi sarà ospite d’eccezione sul palco dell’Ariston: il suo ruolo sarà speciale

TV e Spettacolo

Secondo alcune indiscrezioni la conduttrice Mediaset sarebbe pronta a tornare all'Ariston, ma questa volta sarà in circostanze totalmente diverse dal solito. E, soprattutto, non sarà sola.

Febbraio è ormai molto vicino e il Festival di Sanremo sta per tornare su Rai1 con la conduzione di Amadeus; proprio in queste ore infatti sono stati ufficializzati i nomi delle co-conduttrici della kermesse e si tratta di nomi piuttosto importanti. Le sorprese però non sono finite qui, dal momento che ora l’attenzione si è ovviamente spostata sugli ospiti delle cinque serate; mentre in queste ore è stata confermata la presenza di Checco Zalone, arriva un’importante indiscrezione che riguarda un’altra e importantissima vip, Maria De Filippi.

Maria De Filippi: la conduttrice è pronta a tornare a Sanremo

Come si poteva immaginare, Checco Zalone non sarà l’unico super ospite della kermesse musicale, anche se al momento gli autori del Festival e lo stesso Amadeus sono molto cauti con le new rilasciate.

A diffondere l’indiscrezione su Maria De Filippi è stato infatti il sito Economy, che ha svelato anche il ruolo che avrà la Queen di Mediaset nel corso della serata.

Stando a quanto dichiarato dal portale infatti, la conduttrice salirà sul palco per presentare i giochi olimpici invernali di Milano Cortina, che si terranno nel 2026. Sembra però che la De Filippi non sarà sola in quest’avventura, ma che ben due donne, tra cui un’ex allieva di Amici, sono pronte per affiancarla in quest’avventura.

Sanremo 2022: ecco con chi salirà sul palco Maria De Filippi

Per Maria De Filippi non sarà la prima volta all’Ariston; i fan più attenti ricorderanno infatti che la conduttrice non solo ha affiancato Carlo Conti nel corso dell’edizione del 2017, ma è stata anche la co-conduttrice di Paolo Bonolis nel lontano 2009.

Il Festival dunque non ha più segreti per la donna, anche se questa volta salirà sul palco per motivi decisamente diversi e sembra che non sarà sola. Secondo le indiscrezioni riportate da Economy, infatti, ad affiancare la Queen durante la presentazione delle Olimpiadi invernali potrebbero esserci Elodie – ex allieva di Amici – e Frida Bollani, cantante e polistrumentista.

Un team d’eccezione dunque, per una delle cinque serate della kermesse musicale.

Festival di Sanremo: tutti i nomi che circolano in rete

In queste ore dunque continuano a circolare i nomi degli ospiti del Festival di Sanremo, ormai oggetto d’attenzione dal momento che i nomi delle co-conduttrici sono stati svelati proprio in queste ore. Tra i nomi più circolati in rete in queste ore ci sono Jennifer Lopez, Cesare Cremonini e Marcell Jacobs – in veste di super ospiti dell’evento.

Sono stati fatti più volte anche i nomi di Can Yaman, Serena Rossi, Miriam Leone e Tommaso Paradiso, che secondo alcuni avrebbero dovuto co-condurre il Festival. Nonostante la rosa dei nomi sia sta ufficializzata però, si può ancora supporre che potrebbero salire sul palco dell’Ariston in qualità di ospiti.