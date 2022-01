Giacomo Urtis parla della sua storia con il vip famoso: “È stato in carcere”. I Fan pensano a Fabrizio Corona

Grande Fratello

Arrivano confessioni piuttosto intime per Giacomo Urtis, che in queste ore ha approfittato di un momento di chiacchiere con Barù per raccontare alcuni dettagli della sua vita sentimentale. Il ragazzo ha infatti confidato di essere stato con un uomo piuttosto famoso che, successivamente, è finito in carcere in seguito ad alcuni problemi con la legge. Il gieffino tuttavia ha preferito correre sia sul nome sia sui motivi per cui il misterioso vip sarebbe finito in galera.

Giacomo Urtis: racconta un flirt con un uomo misterioso

Sembra insomma che Giacomo Urtis fosse in vena di rivelazioni e che abbia approfittato di un attimo di tranquillità per raccontare al coinquilino i dettagli della sua relazione con il misterioso vip.

“Questo uomo molto noto era sposato. Vivevamo insieme io, lui e la compagna – esordisce il gieffino – A un certo punto l’hanno messo in carcere e quindi nulla“.

Successivamente Urtis ha anche rivelato di aver lasciato la ragazza con cui aveva una relazione per quest’uomo e di essersi attaccato a lui. Perfino quando l’uomo si trovava in galera, il ragazzo non l’ha abbandonato: “Andavo ogni mese in galera a trovarlo questo sì, un grande affetto“.

In ultima battuta il chirurgo ha anche spiegato di aver incontrato l’uomo anche quando quest’ultimo è finalmente uscito di prigione.

Non ha tuttavia rivelato se i due sono ancora in contatto, così come ha preferito evitare di dire esplicitamente il nome del vip.

Giacomo Urtis: le ipotesi sull’identità del vip

Subito dopo la rivelazione di Giacomo Urtis, sul web alcuni utenti hanno iniziato ad avanzare ipotesi sull’identità del vip misterioso. Alcuni di questi hanno immediatamente pensato a Fabrizio Corona, nome piuttosto abusato quando si tratta di Grande Fratello Vip.

Non è infatti la prima volta che Giacomo parla dell’uomo, con cui sembra avere un solido legame d’amicizia.

L’identikit, inoltre, coincide perfettamente con quello del vip, per cui in molti hanno iniziato a fare a più riprese il suo nome.

Inutile dire che l’ex re dei paparazzi ha colto subito la palla al balzo per scherzare sui social, pubblicando una foto con annessa didascalia: “Amore mio… grande unico e solo, era un nostro segreto, dai“. Ovviamente le sue parole non rappresentano una conferma, ma sono solo la dimostrazione che il vip non solo non ha perso il senso dell’umorismo, ma è sempre molto attento a cosa si dice sul suo conto.