Gianmaria Antinolfi è pronto a ritirarsi dal Grande Fratello Vip. Il gieffino si confida nella Casa

Grande Fratello

Sono passati ormai più di quattro mesi da quando il primo gruppo di vipponi è entrato nella casa del Grande Fratello Vip; nel frattempo sono avvenute eliminazioni, sono entrati nuovi gieffini, ma alcuni degli inquilini sono ancora quelli che hanno varcato la porta rossa a settembre. Tra questi c’è anche Gianmaria Antinolfi, che tuttavia ora ha la necessità di abbandonare il reality per motivi di lavoro. Ecco cosa ha spiegato alla coinquilina Manila Nazzaro.

Gianmaria Antinolfi è pronto per uscire: la sua dichiarazione

Non deve stupire che il gieffino abbia la necessità di tornare alla propria vita e al proprio lavoro.

A tutti gli effetti Gianmaria Antinolfi non è entrato nella casa in qualità di vero e proprio vippone; il suo nome è apparso sulle riviste di gossip perché coinvolto in relazioni con altre personalità note, tra cui Belén Rodriguez e la stessa coinquilina Soleil Sorge – relazione commentata a più riprese sia nella casa quanto fuori dalla mamma dell’influencer.

Parlando con l’ex Miss Italia Manila Nazzaro, Gianmaria ha spiegato i motivi che lo spingono fuori dalla casa: “Il 24 gennaio vado via, il primo febbraio devo tornare a lavorare“. C’è, insomma, anche una data ultima per consentire al ragazzo di tornare a casa e riprendere con la propria routine.

Anche il fratello del gieffino ha di recente commentato la dichiarazione di Gianmaria.

Francesco Antinolfi parla dell’addio alla Casa del fratello

A confermare la dichiarazione di Gianmaria c’è anche il fratello Francesco, di recente intervenuto come ospite a Casa Chi: “In realtà mio fratello avrebbe dovuto abbandonare il programma già a dicembre, proprio a causa di alcuni impegni lavorativi – ha spiegato al conduttore del programma – Ma grazie ad un proficuo dialogo con il suo datore di lavoro, gli è stato concesso altro tempo“.

Il ragazzo però si è anche detto certo che alla fine Antinolfi resterà nella casa, nonostante gli impegni lavorativi. Al momento resta una supposizione però, dal momento che in realtà tutto dipende dal superiore del ragazzo; solo se quest’ultimo concederà ancora tempo al gieffino, i fan potranno ancora godere della presenza del ragazzo nel reality.

Grande Fratello Vip: anche un altro vippone è pronto ad uscire

Come Gianmaria, anche un altro inquilino entrato dall’inizio è pronto per abbandonare il reality. Si tratta di Manuel Bortuzzo, che stando alle ultime dichiarazioni dovrebbe abbandonare la casa entro metà gennaio.

Il ragazzo però è costretto da questioni di salute ed è difficile che possa pensare di allungare la propria permanenza.

Come affermato anche dal padre in un’intervista per Fanpage, il gieffino deve assolutamente tornare ad una vita meno costretta di quella condotta nella casa del Grande Fratello Vip. “Manuel torna a casa, il 14 o il 17 gennaio – spiega Franco Bortuzzo – La motivazione è che è dimagrito tantissimo, ha perso massa muscolare e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti“.