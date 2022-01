Soleil Sorge, la madre parla degli ex della gieffina, tra chi ha amato e chi “era solo una sfida da vincere”

Grande Fratello

Da Luca Onestini a Jeremiah Rodriguez, passando anche per Gianmaria Antinolfi, mamma Wendy parla del rapporto che sua figlia ha avuto con ognuno dei suoi ex più noti.

Che Soleil Sorge sia una delle concorrenti del Grande Fratelli Vip tra le più chiacchierate è ormai chiaro da mesi; il triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran ha infatti portato la ragazza al centro dell’attenzione per mesi e su di lei si è detto quasi di tutto, tra chi la difende e chi crede che invece parte della colpa sia da attribuire anche a lei.

Senza dubbio tra i suoi sostenitori, come si può immaginare, c’è la mamma Wendy Kay, che in più di un’occasione ha rilasciato interviste in cui ha raccontato – senza troppi giri di parole – il carattere della gieffina. Anche in queste ore dunque è tornata a far sentire la propria voce, parlando in maniera dettagliata degli amori passati e presenti della figlia.

Da Luca Onestini a Gianmaria Antinolfi: gli amori di Soleil Sorge

La mamma dell’influencer italo-americana si è quindi sbottonata raccontando nei particolari cosa Soleil Sorge abbia provato per i suoi ex più noti. Nel corso di un’intervista per il settimanale Chi ha infatti parlato di Luca Onestini, con cui la ragazza ha avuto una relazione agli inizi della sua carriera televisiva. I due si sono incontrati nello studio di Uomini e Donne, ma appena l’ex tronista è entrato nella casa del GF Vip, la ragazza lo ha tradito con Marco Cartasegna.

Mamma Wendy è molto diretta in merito alla relazione con Onestini: “Soleil non ha mai amato Luca Onestini, era una sfida conquistarlo perché lei è competitiva. Onestini è stato il premio da vincere e, infatti, è durata un mese“, riporta Novella2000 l’intervista di Chi.

Per quanto riguarda invece Marco e Jeremiah Rodriguez, secondo la Kay Soleil era davvero innamorata di entrambi; cosa che invece non si può dire di Gianmaria, per cui non ha mai provato questo tipo di sentimenti: “L’ha corteggiata per un anno e mezzo da amico, aveva una cotta per lei.

Quando Soleil è rimasta single è subentrato con questo trasporto emotivo, ma lei ha visto che non funzionava e lui le è stato dietro per mesi“. Sembra però che ora ci sia un altro ragazzo nella vita dell’influencer, e mamma Wendy si è sbottonata anche su di lui.

Soleil Sorge, il suo rapporto con il misterioso Carlo

Più volte la stessa Soleil, parlando con Alex Belli, ha dichiarato di avere qualcuno che la aspetta fuori dalla casa; al momento non ci sono molti dettagli sul ragazzo, di cui si sa soltanto il nome. Il misterioso Carlo infatti non è mai apparso pubblicamente e per ora tutto quel che si ha a disposizione è a testimonianza della madre della gieffina, che ne ha parlato riferendosi anche a ciò che è successo nella casa in questi mesi.

“Si conoscevano come amici da quattro anni, quest’estate è esplosa la storia. Lei era molto presa. Mi dispiace che possa aver dubitato di Soleil, ma è un ragazzo di ampie vedute e spero che la possa capire“. È evidente che la donna faccia riferimento a ciò che è accaduto tra la Sorge e Alex Belli, situazione in cui crede che la figlia sia stata raggirata.

Wendy Kay su Alex Belli: “Ha scelto Soleil perché era la più forte“

Ad oggi Wendy Kay non ha una buona opinione di Alex Belli e crede dunque che l’attore abbia preso in giro sua figlia: “Alex si sarebbe fatto una storia con chiunque, ha scelto Soleil perché era la più forte, altrimenti l’avrebbe fatta con Sophie.

Lui si innamora ogni giorno, è uno che tradisce un giorno sì e un giorno no, non si accontenta di una sola donna. È innamorato di sé e della storia che racconta, è talmente bugiardo che ha creduto a sé stesso. Lo trovo senza stile. La trappola in cui è cascata Soleil è stata quella di credere che Alex non stesse recitando“.

La donna infine non è rimasta positivamente colpita nemmeno da Delia Duran – moglie dell’ex gieffino – colpevole di aver messo in scena un vero e proprio teatrino: “Lei è complice di tutto, avevano un piano dall’inizio, secondo me hanno anche chiamato i paparazzi per fotografare Delia con un altro.

Delia non sa recitare, è troppo esagerata, l’unica cosa che può fare è entrare nel film di altri“.

In ultima battuta la mamma di Soleil si è concentrata sul carattere della figlia, che nemmeno lei a volte riesce a capire; stando alle sue parole però la ragazza è stata sempre trattata male dai colleghi del mondo dello spettacolo e oggi ha paura di mostrare la sua emotività. Per questo, forse, a volte sembra così dura e fredda nei confronti degli altri gieffini.