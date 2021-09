Luca Onestini rivela il motivo della fine della relazione con Ivana Mrazova: “All’inizio non mi rendevo conto”

Gossip

Lo scorso 10 agosto, Luca Onestini e Ivana Mrazova avevano annunciato la fine della loro relazione. La coppia aveva lasciato i fan senza parole e entrambi avevano condiviso dei messaggi d’addio all’ormai ex partner. Ora che è passato più di un mese, l’ex tronista di Uomini e Donne è tornato a parlare della loro storia, rivelando il vero motivo della sua fine.

Luca Onestini sulla fine dell’amore con Ivana Mrazova: rivelato il vero motivo

“A volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono” così Luca Onestini aveva annunciato ai fan la fine della sua relazione con Ivana Mrazova all’inizio di agosto.

La sua ormai ex fidanzata aveva poi a sua volta condiviso la notizia, sostenendo di non essere riuscita a “gestire una cosa che era bellissima”. Solo pochi giorni fa, Onestini aveva parlato della fine della sua relazione all’interno del reality spagnolo Secret Story, in cui è attualmente concorrente. Ora però emergono nuovi dettagli inediti.

“A lei non piaceva che io imparassi lo spagnolo. Proprio non le piaceva” ha svelato Luca ai coinquilini. “Perché?

Il motivo è che temeva che potessi fare delle cose qui in Spagna” ha aggiunto sicuro. “Non è facile quando costruisci una storia con una persona che fa il tuo stesso lavoro. Spesso ci sono delle gelosie e in amore non può esserci gelosia di questo tipo” ha commentato amaramente riferendosi a Ivana.

Luca Onestini, le liti con Ivana Mrazova prima della fine del loro amore

Fra i principali motivi di scontro fra Luca Onestini e Ivana Mrazova vi sarebbe stata in particolar modo la gelosia. “Di cosa era gelosa? Di tante cose. Come ad esempio lo studio. Non puoi arrabbiarti perché sto studiando e mi dici che sono egoista perché sto studiando” ha rivelato lui.

“All’inizio non mi rendevo conto di questi suoi aspetti” ha spiegato riportando la sua prima reazione. “Chi vuole il tuo bene non fa questi ragionamenti” ha però osservato.

“Io con lei ho parlato di questo, ma non capiva, non comprendeva- ha aggiunto– mi diceva che ero soltanto un egoista perché studiavo e non passavo del tempo con lei. Mi diceva ‘non parli con me, non stiamo insieme e tu studi’”

Luca ha sottolineato che tutto quanto fatto nel corso della loro relazione avrebbe avuto come obiettivo il bene della coppia. “Studiavo per noi” ha infatti dichiarato Onestini.

“Che poi era questione di un mese e mezzo o due. Lo stavo facendo per me, per lei, per la nostra famiglia futura” ha aggiunto. “Costruivo qualcosa, eppure lei mi dava dell’egoista” l’amara conclusione.