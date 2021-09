Gossip

Luca Onestini e Ivana Mrazova non sono più una coppia e il naufragio del loro amore ha fatto molto rumore tra le cronache rosa. Il racconto dell'ex gieffino su quanto accaduto

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati da settimane e la fine della loro storia d’amore durata circa 4 anni, nata appena spenti i riflettori del GF Vip sulla loro complicità, ha fatto parecchio rumore tra le colonne del gossip. Molto si è chiacchierato dei presunti motivi alla base della rottura, ma ora l’ex gieffino avrebbe aggiunto un tassello alla ricostruzione dei fatti attraverso il suo racconto nel reality spagnolo che lo vede attualmente impegnato come concorrente.

Luca Onestini e Ivana Mrazova, il racconto dell’ex gieffino sulla fine della relazione

L’annuncio di Luca Onestini sulla fine della sua relazione con Ivana Mrazova ha fatto presto a rimbalzare da Instagram alle cronache rosa, complice la popolarità della coppia conquistata durante il GF Vip che li vide protagonisti tempo fa.

Un amore naufragato dopo circa 4 anni, e sul quale nelle ultime settimane si sono abbattuti pettegolezzi e smentite da parte degli interessati, che ora torna prepotentemente alla ribalta con le dichiarazioni dell’ex gieffino durante il reality spagnolo Secret Story di cui è attuale concorrente.

Se Ivana Mrazova ha affidato la sua versione ai social, il suo ex fidanzato rilancia via tv con alcune considerazioni dal retrogusto apparentemente pungente. Parole pronunciate durante una conversazione con gli altri concorrenti dello show in Spagna. Smentite con forza le voci di un presunto flirt con un’altra donna, Onestini ha risposto alle domande dei compagni d’avventura sottolineando di aver vissuto una relazione “incredibile”.

“Perché mi ha lasciato? Bisogna chiederlo a lei. Io non le ho fatto nulla. Non mi ha lanciato nessuna accusa, solo che sono successe un sacco di cose…“.

Queste le dichiarazioni contenute nel suo racconto, dopo la rivelazione di essere stato lasciato con un messaggio.

Luca habla de cuando lo dejó con su novia. Lo dejó ella. Se le ve un poco agobiado y las otras presionando. #Secret10S pic.twitter.com/1SL54CSOv2 — 🔥 ❌ STRONG boy ❌🥚🕊️ (@StrongBoy__) September 10, 2021

Luca Onestini e Ivana Mrazova: la storia d’amore dopo il GF Vip

La storia d’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova era iniziata nel 2017, archiviate la comune esperienza al Grande Fratello Vip. È proprio nella Casa più spiata d’Italia che era avvenuto il loro primo incontro, poi la grande complicità e infine il fiorire di una relazione che aveva fatto sognare i fan.

A Verissimo, nel corso di un’intervista di coppia ai microfoni di Silvia Toffanin, i due avevano parlato della forza del loro sentimento, un ritratto che oggi, dopo che le loro strade si sono separate in modo netto, appare lontano anni luce.