“Incontrare Amadeus è stata la fine della mia carriera”. La dichiarazione di Giovanna Civitillo arriva come una “scossa”

Giovanna Civitillo ha raccontato alle telecamere di Mara Venier cos'abbia significato per la sua carriera sposare Amedeo Sebastiani e come oggi vive con le scelte fatte.

Tra le coppie più seguite del piccolo schermo ci sono senza dubbio Amadeus e Giovanna Civitillo, con il loro amore che ormai dura da più di vent’anni. La coppia si è conosciuta grazie all’Eredità, dove lui lavorava come conduttore e lei come l’iconica ballerina della scossa. Tra loro è scattata la passione e nel 2015 sono anche convolati a nozze, dopo aver allargato la famiglia con la nascita di Josè.

Una splendida famiglia dunque, per cui Giovanna si dice sempre molto orgogliosa; l’ex ballerina però molti anni fa, proprio quando ha conosciuto il suo attuale marito, è stata messa davanti ad una scelta difficile, la carriera o la famiglia e, come noto, ha scelto la famiglia.

Nel corso di una recente intervista con Mara Venier ha infatti raccontato che “Incontrare Ama è stata la fine della mia carriera televisiva. Mi ha stravolto la vita“.

Giovanna Civitillo la scelta tra amore e carriera

La bellissima Giovanna ha dunque dovuto scegliere tra lavoro e famiglia, ma sembra che ad oggi non senta di aver sbagliato: “Mi ha stravolto la vita – scherza l’ex ballerina – ma in meglio. Con lui ho realizzato il mio vero sogno, quello di costruire una bella famiglia e avere un figlio meraviglioso. Non rimpiango nulla, sono proprio felice“.

Nonostante questo però ovviamente rinunciare al suo lavoro, che per lei era anche una vera e propria passione, non è stato semplicissimo e ancora oggi il pensiero la commuove: “Quando vado a teatro piango al momento dell’applauso, perché mi è costato rinunciare ad una cosa che per me era importante“.

Giovanna e Amadeus: un amore che dura da vent’anni

La donna ha inoltre parlato del primo appuntamento con Amedeo Sebastiani, non rinunciando a punzecchiarlo un pochino in diretta con Mara Venier: “Mi ha chiesto di uscire per un caffè.

Ci siamo visti, abbiamo parlato molto.

Poi mi sono ritrovata attaccata al finestrino, io facevo resistenza – con sgomento da parte della conduttrice che non si aspettava tanto impeto da parte di Amadeus – Desiderava tanto un bacio, con eleganza. Ma non gliel’ho dato quella volta. La volta successiva, invece, sì“.

Successivamente, nel corso della diretta, lo stesso conduttore ha chiamato gli studi di Domenica In e il pubblico ha assistito ad un dolce scambio tra i due innamorati, con tanto di lacrime da parte della bella Giovanna.