Lulù Selassié, l’indiscrezione sull’ex fidanzato della principessa. Si tratterebbe di un personaggio noto

Grande Fratello

Lulù Selassié avrebbe avuto in passato una storia con un personaggio noto. Si tratterebbe di un cantante. I due si sarebbero conosciuti al compleanno della principessa.

Lulù Selassié è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip6 da quasi sconosciuta al grande pubblico e si è ritagliata una parte da protagonista nel reality show. Infatti, la seconda delle principesse etiopi ha subito fatto parlare di sé per la sua storia con Manuel Bortuzzo, nata all’interno del reality show.

La relazione tra i due non è andata, però, sempre bene. Infatti, ci sono stati degli alti e bassi anche piuttosto forti. Manuel Bortuzzo ha più volte allontanato Lulù Selassiè perché si sentiva troppo oppresso dalla principessa etiope. Ultimamente, però, i due hanno trovato una quadra e la storia è fiorita.

Un’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano riguarda proprio la sfera sentimentale della concorrente del Grande Fratello Vip6. L’ex fidanzato di Lulù Selassié sarebbe un personaggio noto, come riportato da Notizie.it.

Lulù Selassié ex fidanzata di Tony Effe?

Lulù Selassié ha costruito un’intensa storia d’amore con Manuel Bortuzzo all’interno della Casa del Grande Fratello Vip6. I due stanno anche pensando alla convivenza, dopo al fine del reality show. Ma, un’indiscrezione vorrebbe la principessa legata in passato a un altro personaggio noto. Si tratterebbe di Tony Effe, il cantante della Dark Polo Gang.

Sempre secondo le indiscrezioni, Lulù Selassié avrebbe contattato l’artista per la sua festa di compleanno e, da lì, ne sarebbe nata una storia amorosa. Tony Effe ha avuto, in passato, anche una storia importante con Taylor Mega.

Lulù Selassié al centro degli scontri al GF Vip6

Lulù Selassié non si è fatta conoscere soltanto per la relazione, ormai consolidata con Manuel Bortuzzo. La principessa etiope non si tiene lontana dalle polemiche e, soprattutto, i suoi scontri con Katia Ricciarelli, ultimamente sono stati molto discussi.

La cantante lirica ha utilizzato delle frasi poco felici contro Lulù Selassié, che ha risposto con delle accuse di razzismo.

Una situazione veramente al limite, che è stata stigmatizzata anche da Alfonso Signorini.