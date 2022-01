Clementino a The Voice: chi è il rapper napoletano campione di freestyle e appassionato di teatro

Chi è

Clementino, pseudonimo di Clemente Maccaro, è nato ad Avellino il 21 dicembre 1982. È un rapper napoletano molto conosciuto, ma non è il primo membro della famiglia ad appassionarsi alla musica: sua sorella, infatti, è una cantante lirica e il fratello suona il blues. C’è ancora molto altro da scoprire sulla vita di uno dei rapper napoletani più famosi in Italia.

Clementino, gli esordi: il talento nel freestyle

Clementino, alto 177cm, debutta a soli 14 anni con la Trema Crew e TCK Crew, due gruppi napoletani. Diventa così il migliore nella tecnica del freestyle (cioè l’improvvisazione rimata).

Riesce a battere, tra gli altri, Ensi -componente del gruppo OneMic- al 2thBeat del 2006 e ottiene il primo posto alla competizione di freestyling Tecniche Perfette. Il vero e proprio successo arriva solo nel 2012, quando collabora con Fabri Fibra, lanciando il singolo Ci rimani male / Chimica Brother. Nel 2013, invece, esce il suo primo grande successo nazionale: l’album Mea culpa. Il disco contiene al suo interno collaborazioni con nomi di rilievo come Fibra, Marracash, Gigi Finizio e Jovannotti. Da questo momento Clementino pubblica un album all’anno, circa. L’ultimo è Tarantelle del 2019.

Clementino in televisione

Clementino è un personaggio televisivo abbastanza conosciuto.

Il pubblico italiano lo trova nel programma Pechino Express (edizione 2014) in coppia con il musicista fratello Paolo Maccaro. Segue poi nel 2020 la partecipazione a The Voice Senior, il programma Rai condotto da Antonella Clerici che vede in gara gli over 60 con talento musicale. Clementino è nella veste di giudice insieme insieme a Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Jasmine Carrisi e suo padre Al Bano. Infine, a novembre di quest’anno, parteciperà al programma Back to School diretto da Nicola Savino: insieme ad altri 24 personaggi televisivi – come Enzo Miccio – dovrà ripetere le prove dell’esame di quinta elementare.

Vita privata di Clementino

Clementino è molto riservato e non rilascia dettagli sulla sua vita sentimentale. Si sa che in passato ha avuto problemi con la droga, tanto da dover svolgere un percorso in una comunità per battere la sua dipendenza dalla cocaina. Recentemente ha comunicato attraverso i social di essere stato sottoposto ad un piccolo intervento chirurgico all’ospedale di Avellino, ma ora sta bene. Clementino è anche appassionato di teatro: nei suoi concerti si vede una forte influenza teatrale.

Inoltre nel 2013 il rapper ha recitato in Clementino Live Theater, uno spettacolo scritto dallo lui stesso e dal fratello Paolo Maccaro dove viene combinato il teatro all’hip hop.