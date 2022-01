Cosa fare nel weekend a Roma, Milano, Firenze e Bari? Gli eventi del 15 e 16 gennaio nelle città italiane

Sai che...

Nel primo weekend ‘ordinario’ del 2022, le maggiori città italiane propongono comunque alcuni eventi davvero straordinari. Anche se la mappa dei contagi non è confortante, con le dovute precauzioni è comunque possibile visitare mostre, mercatini e teatri. Scopriamo dunque cosa fare nel weekend nelle più importanti città italiane.

Cosa fare nel weekend a Milano?

Il capoluogo lombardo è certamente uno dei centri con il maggior numero di attività ed eventi disponibili. Tra i mille in corso abbiamo deciso di segnalarvi innanzitutto la mostra gratuita (con prenotazione obbligatoria) IllusiOcean, ideata e coordinata da Paolo Galli, docente di ecologia dell’Università Milano-Bicocca.

Un percorso immersivo, adatto a grandi e piccini, alla scoperta della biodiversità che popola i meravigliosi oceani del nostro pianeta.

Rimanendo sulle attività dedicate ai bambini, 2 appuntamenti da non perdere. Solo per questo weekend, il Museo di Storia Naturale ha organizzato una serie di visite guidate speciali per i bambini. Domenica 16 invece lo Spazio Teatro 89 propone lo spettacolo teatrale dedicato ai più piccoli Nina e il mare.

Con un cast internazionale, alla Fabbrica del Vapore va in scena Alice! In Wonderland, uno spettacolo di nouveau cirque in prima mondiale.

Non mancano le grandi mostre come quella a Palazzo Reale dedicata al padre dell’Impressionismo Claude Monet o quella in Galleria dei Mosaici (Stazione Centrale) che celebra l’arte irriverenti di Banksy.

Infine, per un ultimo saluto alle festività natalizie, domenica 16 gennaio sarà l’ultimo giorno utile per recarsi ai Bagni misteriosi dove vi aspettano i mercatini e una favolosa pista di pattinaggio galleggiante.

Cosa fare nel weekend a Roma?

Anche nella capitale le cose da fare sono sempre tantissime. Iniziamo però col segnalarvi 2 mercatini davvero imperdibili.

Sabato 15 in Piazza Pio VI e domenica 16 in Piazzale Ankara, potrete dedicare il weekend allo shopping in compagnia degli Ambulanti di Forte dei Marmi.

Per chi invece vuole dedicare il fine settimana all’arte, da non perdere la mostra Klimt. La Secessione e l’Italia a Palazzo Braschi e i meravigliosi scatti di Sebastião Salgado in mostra al Maxxi. Inoltre domenica 16 sarà l’ultimo giorno disponibile per visitare La biblioteca di Dante a Palazzo Corsini, ultima mostra ancora presente sul territorio capitolino dopo le celebrazioni del 2021 per i 700 anni dalla morte del sommo poeta.

Gli amanti della musica invece non potranno perdersi lo spettacolo Emozioni, programmato per sabato 15 alle 21.00 presso l’Auditorium Parco della Musica. Gianmarco Carroccia, accompagnato da un’intera orchestra, interpreterà i migliori brani nati dal sodalizio artistico Battisti/Mogol.

Cosa fare nel weekend a Firenze?

Nella città d’arte per eccellenza non potevamo che iniziare con il segnalarvi che, fino a domenica 16 gennaio, è possibile visitare la mostra Inside Dalì, allestita nella suggestiva Chiesa di Santo Stefano al Ponte. La culla del rinascimento italiano ospita anche altre grandi mostre dedicate a 2 giganti dell’arte contemporanea.

Shine a Palazzo Strozzi celebra la lunga carriera del contestassimo e chiacchierassimo Jeff Koons.

Disseminate tra i musei più importanti della città invece, troverete esposti i monumentali nudi femminili dell’artista Jenny Saville.

Per chi preferisce un intrattenimento diverso e all’aperto, domenica 16, dopo una passeggiata nei giardini della Fortezza da Basso, sarà possibile fare un ultimo giro sulla ruota panoramica o misurarsi sui pattini da ghiaccio con gli amici.

Cosa fare nel weekend a Bari?

In vista delle celebrazioni per la festa di Sant’Antonio Abate e la particolarissima benedizione degli animali, domenica 16 è prevista una speciale visita guidata tra le chiese di Bari vecchia.

E per scoprire qualcosa in più proprio sul centro storico, questo weekend sono in programma visite speciali. La prima dedicata alla Bari medievale, l’altra ai tesori che si celano sotto la città.

Spazio anche alle attività per i più piccoli. Il Planetario Sky Skan ha organizzato 2 spettacoli dedicati alla scoperta della luna e delle stelle cadenti, in scena rispettivamente il 15 e il 16 a partire dalle 19.00. Infine, il teatro Margherita di Bari ospita l’esclusiva mostra fotografica curata da National Geographic e organizzata da CIME Planet or Plastic?. L’iniziativa fa parte degli appuntamenti previsti nell’ambito del festival della sostenibilità Io scelgo il Pianeta, che ha visto il suo esordio in città lo scorso novembre.