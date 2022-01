“Lulù tutta l’Italia è con te”, Katia Ricciarelli reagisce male all’aereo per la coinquilina: le sue parole

Grande Fratello

Continuano ad arrivare gli aerei per gli inquilini del Grande Fratello Vip e uno in particolare in queste ore ha attirato l’attenzione. Lulù Selassié ha infatti ricevuto il sostegno dei suoi fan con un messaggio aereo che fa diretto riferimento anche alle ultime vicende accadute nella casa. Nel frattempo però Katia Ricciarelli sembra non aver gradito l’affetto che i fan hanno dimostrato alla principessa di origini etiopi. Inutile dire che la soprano ha prontamente commentato la situazione, dimostrando ancora una volta di essere pronta per un altro round con la coinquilina.

Lucrezia Selassié: è ancora una volta guerra con Katia Ricciarelli?

In questi giorni dunque è arrivato un aereo per Lucrezia, nel quale i fan hanno voluto mostrare tutto il proprio sostegno alla ragazza. “Lulù tutta l’Italia è con te. No al razzismo“, recita infatti il messaggio per la bella principessa; un evidente riferimento alle vicende più recenti che hanno coinvolto anche Katia Ricciarelli. Quest’ultima ha scatenato l’ira del pubblico pronunciando alcune frasi fuori luogo dirette proprio a Lulù; “Vai a scuola al tuo paese” tra le altre cose che in questi ultimi giorni hanno attirato di più l’attenzione.

L’arrivo dell’aereo, dunque, non è certo passato inosservato e mentre la ragazza commentava in giardino il messaggio, Katia Ricciarelli ascoltava dalla cucina ciò che stava accadendo.

Sentendo la prima parte del messaggio ha prontamente replicato: “Mamma mia quante ca***e, ragazzi. Lulù tutta l’Italia è con te, va be’, meno male“. Parole che dimostrano ancora una volta che tra le due le tensioni non solo non sono passate, ma che potrebbe essere di nuovo guerra.

reazione di Katia all’aereo per Lulú “mamma mia quante cagate” QUANTO SI GODE rosiconaaaaa#gfvip pic.twitter.com/ZvVtoc42sl — dracarys (@Pizzaloveu) January 13, 2022

Aereo per Lulù: la reazione degli altri inquilini al messaggio aereo

Mentre dunque Lulù era contenta del messaggio che i suoi fan le hanno inviato e Katia invece borbottava in cucina, anche gli altri inquilini hanno commentato le parole arrivate con l’aereo.

In particolare Giacomo Urtis ha subito commentato con un “Da fuori hanno capito” al quale Miriana ha replicato: “Certo, hanno capito tutto“, riferendosi nuovamente a ciò che è accaduto tra le due gieffine.

Gli altri inquilini sono corsi da Lucrezia per festeggiare il momento e abbracciarla, gesto che non è affatto passato inosservato allo sguardo attento di Barù, che ha commentato invece in via leggermente più velenosa: “Sì, mettetevi tutti lì a fare… ipocriti” riferendosi invece al fatto che quando Lulù e Katia hanno litigato nessuno si è fatto direttamente avanti per difendere la principessa.

AEREO PER LULU: NO AL RAZZISMO *Manila, Sophie, Giacomo abbracciano Lulu* Barù:

“SI, ANDATE TUTTI LÌ PER FARE… QUANTI IPOCRITI” Grazie Barù. Breve e conciso.#GFVIP #jeru pic.twitter.com/PGkpSQzOD2 — Mirage (@MTheIncredibles) January 13, 2022

Sembra insomma che il clima nella Casa sia sempre più teso e che ormai la questione non riguardi più solo le due dirette interessate, che comunque sembrano non aver ancora seppellito l’ascia di guerra, ma anche gli altri gieffini – soprattutto chi nota tutto ed è pronto a sottolineare gli atteggiamenti scorretti degli altri inquilini.