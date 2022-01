Paola Perego è di nuovo nonna: la foto e il toccante annuncio della conduttrice sui social

Gossip

Paola Perego è nonna per la seconda volta. La conduttrice ha condiviso proprio in queste ore l'annuncio sui social, con un post molto dolce che conferma l'arrivo della piccola Alice.

Paola Perego è di nuovo nonna e ha voluto condividere la notizia con i fan sui social. La conduttrice infatti ha subito condiviso un post su Instagram per informare tutti i suoi follower che è nata Alice, bambina avuta dalla figlia Giulia Carnevale con il compagno Filippo Giovannelli – con cui si è voluta immortalare in una foto che invece ha pubblicato tra le storie del suo profilo.

Paola Perego nonna, l’annuncio sui social

La conduttrice Rai è di nuovo nonna grazie a Giulia Carnevale, che le aveva già regalato questa gioia 3 anni fa con l’arrivo del piccolo Pietro. Inutile dire che la Perego è entusiasta per la dolce novità e ha voluto subito condividere la notizia sui social grazie a due contenuti diversi.

Nel primo, pubblicato tra i feed su Instagram, è un lavoro fatto a mano, affianco al quale ha scritto una bellissima didascalia: “L’amore non si divide, si moltiplica. È nata Alice” scrive la donna vicino allo scatto condiviso.

Subito dopo però ne ha approfittato per pubblicare anche una storia in compagnia del genero, Filippo Giovannelli, entrambi immortalati in ospedale. Nonostante le mascherine coprano il loro viso la gioia è più che evidente per la conduttrice, che ora avrà molto da fare con i suoi due nipotini.

Giulia Carnevale: chi è la figlia che ha reso di nuovo nonna Paola Perego?

La conduttrice, ben prima del suo matrimonio con Lucio Presta, è stata legata al calciatore Andrea Carnevale, dal quale ha avuto due figli – Giulia e Riccardo. Sulla ragazza, che ha reso nonna Paola Perego ben due volte, non si sa moltissimo. Al momento la Carnevale, classe 1992, sarebbe titolare di un’agenzia di talent management, la Cassandra mgmt – società che segue vip.

Non troppo tempo fa la stessa Paola Perego ha parlato sia delle difficoltà avute dopo la nascita del figlio quanto della gioia di essere nonna, in un’intervista riportata da diversi portali: “Diventare nonna è essere mamma due volte.

Ho avuto i miei figli molto giovane. Oggi ho una consapevolezza diversa” aveva affermato la conduttrice parlato per primo nipotino che la figlia Giulia le ha dato. Oggi però, seguendo il ragionamento della nonna, la conduttrice è diventata dunque mamma per la terza volta. Un gran bel da fare, insomma!