Grande gioia per Paola Perego e famiglia: la conduttrice diventerà nonna per la seconda volta. La figlia, Giulia Carnevale, è incinta e ha annunciato la sua seconda gravidanza su Instagram con un dolcissimo scatto. Spunta anche qualche piccolo indizio social sul sesso del bebè, secondo figlio che Giulia Carnevale aspetta insieme al compagno Filippo Giovannelli. Il primo nipote di Paola Perego è Pietro e oggi ha 2 anni.

Paola Perego nonna bis: la figlia Giulia Carnevale è incinta

Paola Perego diventerà nonna per la seconda volta, dopo il primo nipote Pietro. Il piccolo, 2 anni, è figlio di Giulia Carnevale, la primogenita della conduttrice che ha annunciato di essere incinta e di aspettare un altro bebè dal compagno, Filippo Giovannelli.

“Ci allarghiamo… in tutti i sensi!!!“, ha scritto Giulia Carnevale su Instagram, annunciando così la sua seconda gravidanza con una foto dolcissima che la vede al mare, pancione in bella vista sotto il sole.

Post di Giulia Carnevale su Instagram

Al momento, la futura nonna non ha commentato pubblicamente la dolce attesa, ma sicuramente la sua emozione è grande. La conduttrice non ha mai nascosto il suo immenso amore per la famiglia e per il nipotino Pietro, la cui nascita era stata commentata così dalla stessa Paola Perego al settimanale Oggi: “Diventare nonna è essere mamma due volte“.

Post di Giulia Carnevale sulla gravidanza, Instagram

Paola Perego nonna per la seconda volta: l’indizio sul sesso del bebè

Paola Perego diventerà nonna bis a 55 anni, e sui social sembra essere spuntato un piccolo indizio sul secondo bebè di Giulia Carnevale e Filippo Giovannelli. Nella foto pubblicata dalla figlia della conduttrice sulla gravidanza, infatti, c’è un fiocco rosa che accompagna il dolce annuncio. Sarà una bambina, dunque, e la famiglia non vede l’ora di abbracciarla.

Per la famiglia di Paola Perego non si tratta dell’unico lieto evento all’orizzonte. Anche Lucio Presta, il marito della conduttrice, diventerà nonno perché il figlio, Niccolò Presta, aspetta un bimbo dalla moglie Lorella Boccia.