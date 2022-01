Arisa e l’amore, a Verissimo la cantante fugge dalle domande di Silvia Toffanin: è finita con Vito Coppola?

Programmi TV

Reduce dalla vittoria a Ballando con le stelle, Arisa si racconta oggi pomeriggio a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. La cantante, ora anche campionessa di danza, parla dei suoi progetti futuri e di un presente decisamente misterioso per quanto riguarda l’amore. Alle domande della conduttrice sulla sua situazione sentimentale, l’ospite è piuttosto vaga e lascia ipotizzare una rottura con Vito Coppola.

Arisa e l’amore: la cantante fa la vaga a Verissimo

La brillante carriera di Arisa ha fatto tappa anche a Ballando con le stelle, dove ha sfoggiato le sue notevoli doti di ballerina oltre che di affermata cantante.

L’artista ha trionfato nel dance show di Rai1 condotto da Milly Carlucci e ha instaurato un rapporto di profonda sintonia con il suo maestro di ballo Vito Coppola, proseguito anche fuori dalle telecamere. Un periodo decisamente positivo per la cantante che, tra progetti presenti e futuri, resta sulla cresta dell’onda.

A Verissimo, ospite oggi pomeriggio nel salotto di Silvia Toffanin, la cantante viene tempestata di domande dalla padrona di casa sulla carriera e sull’amore. Sul tema legato ai sentimenti l’artista è sempre stata molto riservata e ha sempre cercato di proteggere i propri sentimenti, senza darli in pasto al gossip.

Alla domanda della Toffanin su un possibile innamoramento in corso, Arisa risponde semplicemente con un: “Il cuore batte sempre“.

Arisa a Verissimo: “Quando il cuore batte a vuoto mi dedico ad altro“

Arisa, che sin da subito ha dimostrato di non voler entrare nell’argomento, viene subito raggiunta da una nuova domanda della conduttrice: “C’è qualcuno?“. Ancor più vaga la risposta di Arisa, in riferimento al suo cuore: “Batte“. A seguire confessa, senza però aggiungere dettagli più approfonditi sulla sua attuale situazione sentimentale: “A me piace essere innamorata, ma mi piace anche tutto il resto.

Mi piacciono anche altri aspetti della mia vita. Quindi quando il mio cuore batte e batte un po’ a vuoto… quando batte a vuoto mi dedico ad altro e aspetto che finisca di battere“.

Le risposte di Arisa lasciano trasparire delusione da un lato e desiderio di innamorarsi nuovamente dall’altro. Negli ultimi giorni, in particolare, sono stati numerosi gli indizi che hanno lasciato ipotizzare una rottura con Vito Coppola. Come l’ospitata a Citofonare Rai 2, quando è scoppiata in lacrime durante il programma e ha preferito non parlare dell’argomento amore.

Nonostante questa fase di incertezza nei sentimenti, l’artista dichiara a Silvia Toffanin: “Aspetto gli eventi, io sono molto fiduciosa nella vita e nelle cose, quindi vado avanti“.