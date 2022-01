Arisa scoppia a piangere a Citofonare Rai2: “La devo smettere”, la cantante decide di non parlare d’amore

TV e Spettacolo

Arisa si è commossa durante un'intervista televisiva. Con le conduttrici di Citofonare Rai2, la cantante ha aperto le sue emozioni riguardo un argomento in particolare: l'amore.

Arisa è stata protagonista di una lunga intervista a Citofonare Rai2, nella puntata del 16 gennaio. Le due conduttrici del programma televisivo, Simona Ventura e Paola Perego, hanno indagato sulla vita e sulle esperienze professionali della cantante.

Arisa è reduce dalla vittoria a Ballando con le Stelle, in coppia con l’insegnante Vito Coppola. Ma l’artista è stata anche presente nella scorsa puntata di Amici come giudice.

Durante l’intervista a Citofonare Rai2, Arisa, però, è scoppiata a piangere.

Arisa piange a Citofonare Rai2: l’argomento scottante è l’amore

Arisa ha raccontato a Citofonare Rai2 la sua recente esperienza a Ballando con le Stelle e il particolare rapporto con l’insegante Vito Coppola: “Mi son piaciuta, mi sono divertita… Lui è stato importantissimo perché mi ha dato una motivazione che io non avrei trovato probabilmente con un’altra persona… Tanti tratti in comune… Insegnante pazzesco“.

Con il ballerino sembrava essere nata un’intesa sentimentale, che, però, si sarebbe già conclusa.

Quando Paola Perego ha parlato dell’amore: “Io credo che i ruoli, alla fine, si costruiscano all’interno di ogni coppia. Sono molto personali, infatti si dice sempre ‘I meccanismi di una coppia non li puoi capire se non la vivi’“.

Arisa è scoppiata a piangere: “Ma siamo in diretta?… Un po’ d’acqua? Tutto bene”. Paola Perego ha consolato la cantante: “Volevi dire qualcosa che preferisci evitare di dire perché siamo in diretta?… Che succede? Un po’ d’acqua? Cosa ti ha fatto commuovere… Mi dispiace… Il tuo bello, però, che manifesti tutte le emozioni, nel bene e nel male“. Arisa ha dichiarato che preferirebbe essere meno emotiva: “Figurati amore, succede… La devo smettere, sai, di manifestare le emozioni, adesso divento la piagnona della tv“.

Paola Perego ha deciso, allora, di chiudere l’argomento amore: “Non sei la piagnona, sei quella che non ha paura a mostrare le proprie emozioni… Vuoi che non parliamo d’amore?

Non parliamo d’amore”. Arisa ha ribattuto: “Si non ne parliamo“.

Arisa, dopo la commozione, fa le scuse a Simona Ventura

Arisa è stata intervistata a Citofonare Rai2 da Simona Ventura e Paola Perego. La cantante, però, ha avuto un momento di commozione.

Con Simona Ventura, Arisa è stata protagonista, in passato, di un duro scontro a X Factor. La cantante ha approfittato dell’ospitata per porgere le sue scuse alla conduttrice televisiva: “Volevo dire una cosa a Simona… Rinnovare a distanza di anni il mio amore per te… Già ti chiesi scusa all’epoca… Mi sono tanto pentita negli anni… Io le ho detto che era falsa… Posso dire, adesso, e lo giuro….

Tu sei una delle donne più vere, che si sono sacrificate di più… Ti chiedo scusa e ti dico che ti voglio tanto bene“.

Poi l’annuncio sul suo futuro: “Continuerò a ballare“.