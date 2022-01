Céline Dion cancella il tour per problemi di salute: “Ho sperato di potercela fare”. Il messaggio di Laura Pausini

Gossip

La star della musica Céline Dion è stata costretta a cancellare il suo tour per i continui problemi di salute che l’affliggono da diversi mesi. La cantante ha annunciato la notizia sul suo profilo Instagram, dove ha manifestato la sua delusione per questa scelta molto sofferta. A darle supporto è intervenuta anche Laura Pausini, che le augura una pronta guarigione assicurandole che i suoi fan l’aspetteranno fino al ritorno sul palco.

Céline Dion: continuano i problemi di salute, tour cancellato

Su Instagram Céline Dion annuncia la cancellazione delle date del Nord America del “Courage World Tour” per i problemi di salute di cui continua a soffrire.

La cantante canadese soffre di persistenti spasmi muscolari che l’avrebbero costretta anche a letto destando preoccupazione nella sua famiglia, e la guarigione starebbe procedendo più lentamente di quanto previsto.

La cantante spiega la decisione su Instagram

L’indelebile voce di My Heart Will Go On ha scritto un messaggio ai fan, spiegando la situazione. “Speravo davvero che sarei stata pronta a partire a questo punto, ma suppongo di dover essere più paziente e seguire il regime prescritto dai miei dottori“, dichiara Céline Dion, “C’è molta organizzazione e preparazione dietro i miei show, e quindi dobbiamo prendere decisioni oggi che influiranno sui piani tra due mesi“.

La cantante dice che sarà “grata di tornare in perfetta salute, così come tutti noi passata questa pandemia” e che non vede l’ora di tornare sul palco. “Nel frattempo, sono stata davvero commossa da tutte le parole di incoraggiamento che tutti mi stanno mandando sui social.

Sento il vostro amore e supporto e significa tutto per me“.

Il messaggio di Laura Pausini per Céline Dion

Chi ha risposto alla cantante è stata la collega Laura Pausini, che sotto il post Instagram ha voluto fare i suoi auguri a Céline Dion.

“Sei una Regina e ti aspetteremo per sempre. Prenditi cura di te cara“. Le due cantanti hanno collaborato in passato in un duetto insieme ad altri grandi nomi della musica per Todo para ti, la canzone scritta da Michael Jackson per le famiglie delle vittime degli attentati dell’11 Settembre. Laura Pausini ha in più di un’occasione commentato che vorrebbe tornare a cantare insieme all’artista canadese, di cui è una grande fan.