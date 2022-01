Che tempo che fa anticipazioni: Fabio Fazio ritorna in onda domenica 16 gennaio 2022 con un pieno di ospiti

Programmi TV

Dopo la lunghissima pausa per le festività natalizie domenica 16 gennaio 2022 tornano su Rai3 Fabio Fazio e tutta la sua folta squadra al seguito capitanata da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck che vanta la partecipazione di Gigi Marzullo, Nino Frassica, Massimo Lopez e Tullio Solenghi ed Orietta Berti. Il nuovo appuntamento con la trasmissione Che tempo che fa si terrà a partire dalle ore 20:00 sempre sul terzo canale e potrà fregiarsi della partecipazione eccezionale del direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases Anthony S. Fauci. Scopri i nomi di tutti gli ospiti nella puntata che segna il ritorno in televisione della trasmissione.

Che tempo che fa: tutti gli ospiti del primo appuntamento del 2022

Dopo quasi un mese di assenza Fabio Fazio torna in televisione a partire dalle ore 20:00 di domenica 16 gennaio 2022. Il canale di Rai3 ritorna a fare spazio nel suo palinsesto domenicale per il grande ritorno di Che tempo che fa che darà così vita al suo primo appuntamento del nuovo anno.

Per segnare il ritorno nel migliore dei modi possibili, la trasmissione partirà con un grande carico di ospiti nazionali ed internazionali che troveranno il loro massimo esponente nel direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases Anthony S.

Fauci, con il quale il conduttore affronterà l’argomento delicato della pandemia di Covid19.

Saranno poi presenti in studio anche il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Franco Gabrielli, che presenterà la sua ultima fatica in libreria dal titolo di Naufragi e approdi. Dal disastro della nave Concordia al futuro della Protezione Civile, il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Franco Locatelli ed il professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, Roberto Burioni.

Ritornano in studio l’attore Elio Germano, nelle sale con il film dei fratelli D’Innocenzo dal titolo di America Latina, ed anche Ficarra e Picone, a qualche settimana dall’uscita su Netflix della loro prima serie tv dal titolo di Incastrati. Approfondimenti giornalistici con il direttore de La Stampa Massimo Giannini e con la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini.

Il Tavolo di Che tempo che fa: chi partecipa

A chiudere l’intensa serata il ritorno dell’amatissimo Che Tempo Che Fa – Il tavolo dove parteciperanno i componenti del cast fisso Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, oltre a Nek, Carla Signoris e Fabrizio Bentivoglio, Ale e Franz, Maurizio Ferrini.