Delia Duran, confessione shock al Grande Fratello Vip: “Io e Alex a letto con un’altra donna”

Grande Fratello

Sono passate poche ore dall’ingresso di Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip, ma la modella si è già lasciata andare a qualche confessione particolarmente ardita. Un’abitudine che sembra condividere con il marito, che durante la sua permanenza nel reality aveva già fatto simili dichiarazioni. Sembra insomma che il rapporto tra Alex Belli e la sua compagna sia più complicato di quello che il pubblico immagina.

Delia Duran e Alex Belli a letto con un’altra donna

Non troppo tempo fa Alex Belli aveva confidato al coinquilino Biagio D’Anelli di avere un rapporto molto aperto con la compagna Delia Duran: “A casa noi abbiamo la nostra amica Stella, che viene con noi in vacanza, ha anche dormito con noi” aveva spiegato in quell’occasione l’ex gieffino.

Quando si tratta di Alex Belli però il pubblico ha imparato a prendere con le pinze le sue dichiarazioni, soprattutto perché la modella venezuelana non sembrava sempre d’accordo con quanto affermato dall’attore. Eppure in queste ore anche lei ha confermato di avere un rapporto molto libero con Alex.

In un momento di confidenze con Manila Nazzano, la nuova gieffina ha infatti pronunciato parole che sembrano essere in totale accordo con la visione già fornita in passato da Belli.

Vediamo insieme cos’ha confessato la nuova inquilina della casa più spiata d’Italia.

La confessione di Delia Duran

Sembra insomma che a poche ore dal suo ingresso nella casa, Delia abbia già avuto modo di fare qualche confessione piccante sulla sua relazione con Alex Belli. La nuova giefina ha infatti confessato alla Nazzaro di aver avuto un rapporto a tre con Alex e un’altra donna: “Ti confesso che l’abbiamo fatto anche con un’altra donna. Eravamo complici, c’era condivisione – ha spiegato la modella – Noi non siamo una coppia aperta, la nostra è libertà mentale“.

Successivamente la donna ha anche parlato del legame che ha con Alex Belli, rimanendo sul tema della libertà, sottolineando però ancora una volta che sia necessario anche molto rispetto: “Quello che ci ha unito fin dall’inizio è proprio questa libertà che abbiamo – spiega a Manila – Libertà di raccontare che una coppia può essere open mind, sempre però portando rispetto“.

Delia che confessa a Manila di esser andata a letto in passato con Alex ed un’altra donna insieme 🍿🍿🍿 #GFVIP pic.twitter.com/JqCh4Jge5U — trashtvstellare (@tvstellare2) January 16, 2022

Parole dunque che sembrano essere del tutto in linea con il ritratto già descritto da Alex Belli nel corso della sua permanenza, anche se a molti era sembrata una scusa giustificare il suo rapporto con Soleil – che la modella non aveva preso affatto bene. Che sia tutto risolto tra loro? Difficile dirlo, soltanto le prossime dirette del Grande Fratello Vip potranno dare le risposte che i fan attendono.